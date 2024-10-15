Огнестрельное оружие фигурирует в деле об убийстве Шерзата Болата

На брифинге по делу об убийстве Шерзата Болата прокурор Алматинской области Берик Адамов подтвердил наличие в уголовном деле огнестрельного оружия, передает NUR.KZ.

Во время пресс-конференции журналисты задали вопрос о наличии огнестрельного оружия в данном уголовном деле. Берик Адамов подтвердил данную информацию, однако уточнил, что делать какие-либо выводы пока рано.

"По уголовному делу действительно проходит оружие - гладкоствольное ружье, которое приобщено к уголовному делу. По нему назначены соответствующие экспертизы. Дальнейшая его принадлежность будет установлена следственным путем, поэтому сейчас преждевременно говорить, кому оно принадлежало", - отметил прокурор Алматинской области.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы.

В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат. В субботу, 12 октября, сгорел дом семьи убитого. Во время пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.

Сегодня также стало известно, что по уголовному делу задержаны 10 человек.