Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Огнестрельное оружие фигурирует в деле об убийстве Шерзата Болата

Опубликовано:

Мужчина держит в руках охотничье ружье
Мужчина с ружьем. Иллюстративное фото: Aleksandr Potashev / Getty Images

На брифинге по делу об убийстве Шерзата Болата прокурор Алматинской области Берик Адамов подтвердил наличие в уголовном деле огнестрельного оружия, передает NUR.KZ.

Во время пресс-конференции журналисты задали вопрос о наличии огнестрельного оружия в данном уголовном деле. Берик Адамов подтвердил данную информацию, однако уточнил, что делать какие-либо выводы пока рано.

"По уголовному делу действительно проходит оружие - гладкоствольное ружье, которое приобщено к уголовному делу. По нему назначены соответствующие экспертизы. Дальнейшая его принадлежность будет установлена следственным путем, поэтому сейчас преждевременно говорить, кому оно принадлежало", - отметил прокурор Алматинской области.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы.

В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат. В субботу, 12 октября, сгорел дом семьи убитого. Во время пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.

Сегодня также стало известно, что по уголовному делу задержаны 10 человек.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174613-ognestrelnoe-oruzhie-figuriruet-v-dele-ob-ubiystve-sherzata-bolata/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie