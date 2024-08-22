13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы: стало известно, на какой стадии дело

Дело о пожаре в хостеле, где погибли 13 человек, в скором времени окажется в суде. Об этом стало известно на встрече акима Алматы Ерболата Досаева с населением Медеуского района, передает NUR.KZ.

Во время встречи один из общественников сообщил, что к нему обратились родители погибших, которые боятся, что виновные уйдут от наказания.

Между тем, аким сообщил, что правоохранительные органы завершили расследование. Его слова подтвердил прокурор Алматы Серик Карипбеков, заявивший, что дело до конца месяца будет передано в суд, а сейчас оно находится на ознакомлении.

Алматинец обратил внимание, что к ответственности не будут привлечены арендодатель помещения и аким района.

"Все должно быть по закону – отвечает тот, кто хостел создал. Например, у вас есть недвижимость и вы сдали в аренду квартиру. Кто-то устроил пожар, кто за это отвечает, как вы считаете?

К сожалению, с 2016 года всю деятельность эту нейтрализовали (контроль – прим. ред.). Сейчас минимальный контроль. Сейчас перед расселением студентов мы из всех хостелов города комиссионно вместе с общественным советом и всеми управлениями рекомендовали только определенное количество, где можно размещать наших студентов, которые выбирают сами вузы. Поэтому формат работы изменился. Следственные действия закончатся, и суд примет решение", – добавил Досаев.

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября прошлого года утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое – гражданами России, двое – гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что помощь окажут всем пострадавшим и семьям погибших в хостеле в Алматы.

Позже глава МЧС РК высказался о трагедии. По его словам, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись.

1 декабря стало известно о задержании арендатора хостела.