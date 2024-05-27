"Сама, наверное, нозила": задержавших Бишимбаева полицейских наказали в Астане

Двух полицейских, принимавших участие в задержании и первичном допросе экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, наказали в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщает пресс-служба МВД, служебное расследование, проводимое департаментом полиции Астаны по указанному факту, завершено.

"В соответствии со статьями 19, 56-57 Закона РК "О правоохранительной службе", а также решением дисциплинарной комиссии за нарушение служебной дисциплины инспектору службы Полка патрульной полиции объявлен выговор.

За нарушение требований статьи 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) оперуполномоченному УП района Есиль ДП Астаны объявлен строгий выговор", — говорится в сообщении.

Напомним, с 27 марта по 13 мая в Астане проходило открытое судебное заседание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Слушание транслировалось онлайн.

На одном из судебных заседаний были показаны кадры задержания Бишимбаева и последующего допроса подсудимого. На Бишимбаева надевают наручники и сажают за стол – на видео слышны обрывки его рассказа.

Позже Бишимбаев попросил воды, поскольку его руки были в наручниках за спиной, полицейский напоил его из бутылки сам. Некоторое время спустя наручники с Бишимбаева сняли, и он попросил закурить.

Ранее в МВД сообщали, что проведут проверку в отношении полицейских, которые участвовали в задержании Бишимбаева, чтобы понять, кто из них озвучил фразу "Сама, наверное, нозила" в адрес погибшей Салтанат Нукеновой. Тогда же глава МВД сообщал, что проверка будет и в части того, когда полицейские сняли наручники с Бишимбаева, дали ему воду и закурить.

"Закурить они ему не должны были давать, а наручники могут снять. Есть требование при конвоировании: условно, при перемещении до машины он должен быть в наручниках, а когда заходит в автозак – мы можем снять наручники с него, чтобы завтра нас не обвиняли в пытках.

Курить и все остальное – надо смотреть и изучать, у нас есть соответствующее подразделение, которое дает оценку всем нашим действиям", – объяснял замглавы МВД Игорь Лепеха.

Добавим, что согласно статье 19 Закона РК "О правоохранительной службе":

За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей сотрудники несут уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Выполнение заведомо противоправного приказа или указания не освобождает сотрудника от ответственности. При сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения он должен незамедлительно сообщить об этом в письменной форме своему непосредственному руководителю и руководителю, давшему распоряжение. В случае, если вышестоящий по должности руководитель письменно подтверждает данное распоряжение, сотрудник обязан его исполнить, если выполнение его не влечет действий, которые относятся к уголовно наказуемым деяниям. Ответственность за последствия исполнения сотрудником неправомерного распоряжения несет подтвердивший это распоряжение руководитель. Действия (бездействие) сотрудников могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством РК. За материальный ущерб правоохранительному органу, причиненный противоправными действиями сотрудника, последний несет материальную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Согласно статье 434-2 КоАП РК, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, - влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

А действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

Суд над Бишимбаевым

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция велась в онлайн-режиме, СМИ запрещали показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

13 мая бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы за убийство своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. Отбывать наказание бывший чиновник будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Позже в суде разъяснили, почему экс-министру дали такой срок. Тогда же сообщалось, что подать на УДО Бишимбаев сможет примерно в 2040 году.