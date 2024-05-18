Против мужчины, избившего женщину возле лифта в ЖК Алматы, возбудили дело о хулиганстве (видео)

Избивший женщину возле лифта в ЖК в Алматы мужчина задержан, против него возбуждено дело, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП," — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, вчера в соцсетях распространилось видео жестокого избиения женщины возле лифта в подъезде ЖК в Алматы. На кадрах мужчина догоняет женщину у лифта, и через некоторое время начинает наносить удары руками и ногами. Рядом, при этом, находятся другие люди. Отмечается, что на кадрах женщину избивает бывший муж.

Ранее еще одно жестокое избиение женщины попало на видео в Алматы — кадры были опубликованы в социальных сетях. При этом ее супруг записал видеообращение, где попытался оправдать свои действия. Правонарушителя привлекли к ответственности — ему назначили 25 суток ареста.

Еще одну женщину избили около подъезда жилого дома в Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. 12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым начался 27 марта. В мае его осудили к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.