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Против мужчины, избившего женщину возле лифта в ЖК Алматы, возбудили дело о хулиганстве (видео)

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Мужчина избивает женщину
Мужчина избивает женщину. Кадр из видео: ДП Алматы

Избивший женщину возле лифта в ЖК в Алматы мужчина задержан, против него возбуждено дело, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города, передает NUR.KZ.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП," — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, вчера в соцсетях распространилось видео жестокого избиения женщины возле лифта в подъезде ЖК в Алматы. На кадрах мужчина догоняет женщину у лифта, и через некоторое время начинает наносить удары руками и ногами. Рядом, при этом, находятся другие люди. Отмечается, что на кадрах женщину избивает бывший муж.

Ранее еще одно жестокое избиение женщины попало на видео в Алматы — кадры были опубликованы в социальных сетях. При этом ее супруг записал видеообращение, где попытался оправдать свои действия. Правонарушителя привлекли к ответственности — ему назначили 25 суток ареста.

Еще одну женщину избили около подъезда жилого дома в Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. 12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым начался 27 марта. В мае его осудили к 24 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102822-izbienie-zhenshchiny-vozle-lifta-v-zhk-almaty-muzhchina-zaderzhan/

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