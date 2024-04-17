Избиение женщины в Алматы: видео с извинениями задержанного прокомментировали в МВД
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Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса сегодня прокомментировал резонансный случай избиения бывшим мужем своей супруги в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Замглавы МВД Игорь Лепеха сообщил, что мужчина задержан.
"25 суток ареста, арестован", – заявил он.
При этом он подчеркнул, что видео с извинениями задержанный записал до своего задержания. Журналисты поинтересовались, будет ли видео о том, как он в наказание подметает улицы.
"К сожалению, пока не будет, потому что общественные работы мы пока только обсуждаем. (А если бы он совершил это деяние после вступления в силу закона о защите женщин – прим. ред.), он бы был привлечен к уголовной ответственности и тогда бы мел и все остальное", – отметил вице-министр.
Напомним, что ранее в социальных сетях было опубликовано видео с жестоким избиением женщины в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции города. Позже избивший мужчина записал видеообращение, где попытался оправдать свои действия.
Отметим, что в марте в МВД сообщали, что перестанут публиковать ролики с извинениями казахстанцев.
Сегодня стало известно, что провинившихся по девяти статьям КоАП, включая мелкое хулиганство или приставание в общественных местах, могут заставить заниматься общественными работами.
Еще напомним, что на днях президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона:
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";
- "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086424-izbienie-zhenschiny-v-almaty-sluchay-prokommentirovali-v-mvd/