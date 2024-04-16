Избиение женщины в Алматы: экс-супруг записал видеообращение, а после был арестован

Жестокое избиение женщины ранее попало на видео в Алматы. В Сети появилось видеообращение экс-супруга женщины, который попросил прощения. Сегодня стало известно, что он арестован, передает NUR.KZ.

Видеобращение с извинениями экс-супруга пострадавшей женщины по имени Салтанат опубликовал Telegram-канал Kozachkov offside. Отмечается, что это некий юрист по имени Александр Ким.

"Я хочу попросить прощения у ее родителей и близких родственников. Мой поступок ничем не оправдывается и я не должен был поднимать руку на Салтанат.

Видео никак не оправдывает меня и я хочу разъяснить ситуацию. Мы прожили 11 лет в браке, у нас была примерная семья. Мы действительно любили друг друга. И Салтанат родила мне 4 замечательных детей", — сообщил в видео экс-супруг женщины.

Мужчина отмечает, что у пары, как и у многих, были ссоры, одна из которых и привела к разводу. Однако теплые чувства, как заверяет Ким, между супругами остались и после развода.

"3 апреля 2024 года я выехал в Алматы к Салтанат. Мы встретились, все было нормально. Когда заходили в подъезд, я попросил телефон, так как хотел посмотреть фото детей. Я обнаружил в телефоне фотографии, где она стоит рядом с неизвестным мужчиной.

Я сам не понял, что на меня нашло. Наверное, это ревность, я взял телефон, разбил телефон.

На видео вам могло показаться, что я нанес Салтанат сильный удар, но я лишь сильно размахнулся. Я не жду, что вы мне поверите", — добавил Александр Ким

Здесь же в своем видеообращении он заверил, что готов к наказанию, но "не хочет на волне судебного процесса по делу Бишимбаева быть подвергнут публичной казни".

В департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сегодня сообщили об аресте правонарушителя.

"Мужчина, нанесший телесные повреждения своей бывшей супруге, задержан. За побои и умышленное повреждение чужого имущества решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 25 суток и оштрафован.

Правонарушитель взят под стражу", — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Напомним, 12 апреля жестокое избиение женщины попало на видео в Алматы — кадры были опубликованы в социальных сетях. Инцидент прокомментировали в полиции города. Тогда в ведомстве лишь сообщили, что была проведена проверка, а собранные материалы направлены в суд для привлечения к ответственности.