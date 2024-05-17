Избиение женщины возле лифта в одном из ЖК Алматы попало на видео

В Сети распространяется видео жестокого избиения женщины возле лифта в подъезде ЖК в Алматы. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции мегаполиса, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале фонда НеМолчиkz. На кадрах мужчина догоняет женщину у лифта, и через некоторое время начинает наносить удары руками и ногами. Рядом, при этом, находятся другие люди. Отмечается, что на кадрах женщину избивает бывший муж. Инцидент произошел в Алматы.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по факту побоев возбуждено дело, а подозреваемый задержан.

"Он непременно будет привлечен к ответственности. Вместе с тем, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Материалы дела для принятия решения будут направлены в суд", — говорится в сообщении полиции.