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Эзотерика

Избиение женщины на улице попало на видео в Алматы

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Избили женщину в Алматы
Избили женщину. Кадр из видео: facebook.com/jannachka.akhmet

Жестокое избиение женщины попало на видео в Алматы - кадры были опубликованы в социальных сетях. Инцидент прокомментировали в полиции города, передает NUR.KZ.

Жестокие кадры на своей странице в Facebook опубликовала руководитель ЧФ "Дети под защитой" Жанна Ахметова.

На них видно, что мужчина наносит удар рукой по лицу женщины, от этого она падает на землю - происходящее попало в объектив камеры видеонаблюдения.

На другом видео мужчина бросает на тротуарную плитку предмет, похожий на телефон, делает это несколько раз.

Автор пишет, что эта девушка спустя 11 лет брака развелась и перебралась с детьми из Тараза в Алматы, однако экс-супруг преследует ее и заставляет вернуться.

"Первого апреля этого года в ЖК "Life Town" он напал на нее, разбил телефон и избил ее", - описывает происходящее на видео Ахметова.

По ее словам, было подано заявление в полицию, но экспертиза не готова. Также автор заявила, что мужчина вернулся в Тараз.

"Говорят, он какой-то там известный то ли юрист, то ли адвокат… почему он еще не задержан?" - пишет она.

В полиции прокомментировали произошедшее.

"По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка. Собранные материалы направлены в суд для привлечения к ответственности", - заявили в пресс-службе ДП города.

Отметим, вчера депутаты сената одобрили в двух чтениях проект закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ направлен на подпись главе государства.

Напомним, обсуждение этого законопроекта в Казахстане велось с конца января. Документ был разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей.

Он подчеркивал, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества.

В конце февраля мажилис одобрил эти законодательные поправки. Позже замглавы МВД объяснял норму об административной ответственности за высадку детей из общественного транспорта.

Кроме того, в сенате вновь поднимался вопрос о слухах про нормы, якобы делающие возможным изъятие детей из семей. Сразу несколько спикеров опровергли эту информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2083916-izbienie-zhenschiny-na-ulitse-popalo-na-video-v-almaty/

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