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Избиение женщины попало на видео в Алматы

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Мужчина бьет женщину по лицу в Алматы
Мужчина бьет женщину по лицу. Кадр из видео: t.me/egovpress

Избиение женщины около подъезда жилого дома попало на видео в Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале EGOV.PRESS.

На кадрах мужчина в темное время суток наносит удары женщине сначала ногой, а потом – по лицу. Ситуация разворачивается у подъезда жилого дома.

Мужчина бьет женщину ногой
Мужчина бьет женщину ногой. Скриншот: t.me/egovpress

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции прокомментировали инцидент.

"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Сейчас личности участников видео и обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновный непременно будет привлечен к ответственности", - гласит ответ.

Напомним, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Законы следующие:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Вдобавок, с прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091878-izbienie-zhenshchiny-popalo-na-video-v-almaty/

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