Избиение женщины попало на видео в Алматы
Опубликовано:
Избиение женщины около подъезда жилого дома попало на видео в Алматы. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.
Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале EGOV.PRESS.
На кадрах мужчина в темное время суток наносит удары женщине сначала ногой, а потом – по лицу. Ситуация разворачивается у подъезда жилого дома.
Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции прокомментировали инцидент.
"По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Сейчас личности участников видео и обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновный непременно будет привлечен к ответственности", - гласит ответ.
Напомним, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Законы следующие:
- "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";
- "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
Вдобавок, с прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.
Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091878-izbienie-zhenshchiny-popalo-na-video-v-almaty/