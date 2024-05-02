Жителя Алматинской области подозревают в жестоких истязаниях жены

В Алматинской области поместили под стражу мужчину, подозреваемого в жестоких истязаниях своей супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Информация об избиении 27-летней женщины, подкрепленная фотоматериалом, появилась в соцсетях. Автор поста разместил снимки девушки в бинтах с гематомами и множеством порезов.

Мать пострадавшей обвинила в издевательствах над дочерью своего зятя. По словам женщины, последние несколько лет ее дочь из-за жестоких побоев периодически проходит лечение в больнице.

В своем видеообращении женщина отметила, что отец абьюзера занимает серьезную должность в правоохранительном органе, в связи с чем якобы ее заявлению об избиении дочери не дают ходу.

Между тем в областной полиции сообщили, что информацию сразу же приняли во внимание. Как выяснилось, в действиях мужчины были усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.110 УК РК "Истязание".

Стражи порядка установили, что инцидент между молодыми супругами произошел 21 апреля на одной из зон отдыха Қонаева.

"По факту истязания возбуждено уголовное дело с назначением необходимых экспертиз. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется расследование", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве заверили, что расследование уголовного дела взято на контроль областным департаментом.

Отметим, что по ст.110 УК РК причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это деяние не повлекло причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее жестокое избиение женщины попало на видео в Алматы - кадры были опубликованы в социальных сетях. При этом ее супруг записал видеообращение, где попытался оправдать свои действия. Правонарушителя привлекли к ответственности - ему назначили 25 суток ареста.