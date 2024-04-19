Автора Telegram-канала о стрельбе в школах установила полиция в Атырауской области

Полицейские Атырауской области установили автора сообщений о стрельбе в школах Индерского района. По данным полицейских, это девятиклассник, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, сотрудниками управления по противодействию экстремизму областного ДП совместно с отделом АТЦ ДКНБ был установлен учащийся девятого класса одной из школ области.

"Несовершеннолетний анонимно создал Теlegram-канал, где разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в Сети", - говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас полицейские проверяют причастность подростка к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее рассылку о нападениях на школы Астаны прокомментировали в столичном управлении образования. В ведомстве сообщили, что все школы города работают в штатном режиме.

Ранее в соцсетях появился Telegram-канал, в котором неизвестный писал, что устроит стрельбу в одной из школ Астаны. К сообщению были прикреплены фотографии оружия. В полиции, комментируя информацию, сообщили, что публикация не соответствует действительности.

Позже полиция проверила школы Астаны и не нашла подтверждения рассылаемой информации.

В январе и феврале этого года в мессенджерах стали распространяться фейковые сообщения о готовящихся терактах в школах Казахстана.

Так, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

В начале февраля в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт. На следующий день сообщалось, что более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.

Были и сообщения с угрозами устроить стрельбу в школах Караганды и учебных заведениях Петропавловска.

Позже о ситуации высказались в Минпросвещения. Сообщалось, что угрозы о готовящихся терактах получили школы в семи регионах Казахстана.