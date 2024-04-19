Автора Telegram-канала о стрельбе в школах установила полиция в Атырауской области
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Полицейские Атырауской области установили автора сообщений о стрельбе в школах Индерского района. По данным полицейских, это девятиклассник, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, сотрудниками управления по противодействию экстремизму областного ДП совместно с отделом АТЦ ДКНБ был установлен учащийся девятого класса одной из школ области.
"Несовершеннолетний анонимно создал Теlegram-канал, где разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в Сети", - говорится в сообщении правоохранителей.
Сейчас полицейские проверяют причастность подростка к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера.
По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее рассылку о нападениях на школы Астаны прокомментировали в столичном управлении образования. В ведомстве сообщили, что все школы города работают в штатном режиме.
Ранее в соцсетях появился Telegram-канал, в котором неизвестный писал, что устроит стрельбу в одной из школ Астаны. К сообщению были прикреплены фотографии оружия. В полиции, комментируя информацию, сообщили, что публикация не соответствует действительности.
Позже полиция проверила школы Астаны и не нашла подтверждения рассылаемой информации.
В январе и феврале этого года в мессенджерах стали распространяться фейковые сообщения о готовящихся терактах в школах Казахстана.
Так, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.
В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
В начале февраля в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт. На следующий день сообщалось, что более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.
Были и сообщения с угрозами устроить стрельбу в школах Караганды и учебных заведениях Петропавловска.
Позже о ситуации высказались в Минпросвещения. Сообщалось, что угрозы о готовящихся терактах получили школы в семи регионах Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2088086-avtora-telegram-kanala-o-strelbe-v-shkolah-ustanovila-politsiya-v-atyrauskoy-oblasti/