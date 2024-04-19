Неизвестный пригрозил устроить стрельбу в школе в Астане: полиция отреагировала на публикацию

В соцсетях неизвестные опубликовали сообщения о готовящейся стрельбе в одной из школ Астаны. В полиции прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

В Telegram появился канал, автор которого заявил, что 19 апреля устроит стрельбу в одной из школ столицы.

В Департаменте полиции Астаны нашему корреспонденту сообщили, что эта публикация не соответствует действительности.

"Напоминаем, что за распространение заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч МРП (18 млн тенге) либо лишения свободы на 5 лет", - говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, в январе в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

Полиция взяла школы под охрану. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил некоторые учебные заведения и опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что повода для волнений нет.

Было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Позже в полиции проинформировали, что нашли автора Telegram-канала, заявившего о планах устроить стрельбу в школах Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

К слову, информацию о готовящемся теракте получали ранее не только школы в Актобе, но и учебные заведения в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях.

Позже о ситуации высказались в Минпросвещения. Сообщалось, что угрозы о готовящихся терактах получили школы в семи регионах Казахстана.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.