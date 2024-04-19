Неизвестный пригрозил устроить стрельбу в школе в Астане: полиция отреагировала на публикацию
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В соцсетях неизвестные опубликовали сообщения о готовящейся стрельбе в одной из школ Астаны. В полиции прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
В Telegram появился канал, автор которого заявил, что 19 апреля устроит стрельбу в одной из школ столицы.
В Департаменте полиции Астаны нашему корреспонденту сообщили, что эта публикация не соответствует действительности.
"Напоминаем, что за распространение заведомо ложного сообщения о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч МРП (18 млн тенге) либо лишения свободы на 5 лет", - говорится в сообщении правоохранителей.
Напомним, в январе в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.
Полиция взяла школы под охрану. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил некоторые учебные заведения и опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что повода для волнений нет.
Было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Позже в полиции проинформировали, что нашли автора Telegram-канала, заявившего о планах устроить стрельбу в школах Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
К слову, информацию о готовящемся теракте получали ранее не только школы в Актобе, но и учебные заведения в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях.
Позже о ситуации высказались в Минпросвещения. Сообщалось, что угрозы о готовящихся терактах получили школы в семи регионах Казахстана.
Добавим, что согласно статье 273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2087435-neizvestnyy-prigrozil-ustroit-strelbu-v-shkole-v-astane-politsiya-otreagirovala-na-publikatsiyu/