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Полиция проверила школы Астаны после угрозы стрельбы

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Служебное авто полиции
Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Астаны проверили столичные школы после появления в соцсетях угроз о массовой стрельбе в учебных заведениях, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Заявление департамента полиции опубликовано на его странице в Instagram.

"Публикация, распространенная в мессенджерах, в том числе Теlegram об угрозе терроризма в школах города, не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами", - сообщили в полиции.

Правоохранители просят горожан сохранять спокойствие и придерживаться исключительно официальной информации.

В ДП также напомнили, что за распространение заведомо ложного сообщения предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее в соцсетях появился Telegram-канал, в котором неизвестный писал, что устроит стрельбу в одной из школ Астаны. К сообщению были прикреплены фотографии оружия. В полиции, комментируя информацию, сообщили, что публикация не соответствует действительности.

К слову, в январе в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование. Тогда же полиция взяла школы под охрану.

О ситуации высказались в Минпросвещения. Сообщалось, что угрозы о готовящихся терактах получили школы в семи регионах Казахстана.

А позже в полиции проинформировали, что нашли автора Telegram-канала, заявившего о планах устроить стрельбу в школах Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087579-politsiya-proverila-shkoly-astany-posle-ugrozy-strelby/

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