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Рассылка о стрельбе в школах Астаны: в управлении образования сделали заявление

Опубликовано:

Ученики в классе
Школа. Иллюстративное фото: hxdbzxy / Getty Images

Ранее рассылка в Telegram о планируемой в школах Астаны стрельбе встревожила родителей учащихся столичных школ. В Управлении образования города прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

"Управление образования города Астаны сообщает, что на сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме.

Учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме", — говорится в сообщении пресс-службы Управления образования Астаны.

Ранее в соцсетях появился Telegram-канал, в котором неизвестный писал, что устроит стрельбу в одной из школ Астаны. К сообщению были прикреплены фотографии оружия. В полиции, комментируя информацию, сообщили, что публикация не соответствует действительности.

Позже полиция проверила школы Астаны и не нашла подтверждения рассылаемой информации.

Напомним, в январе и феврале этого года в мессенджерах стали распространяться фейковые сообщения о готовящихся терактах в школах Казахстана.

Так, в конце января в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

В тот же день полиция нашла предполагаемого автора сообщений. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

В начале февраля в Департаменте полиции Павлодарской области также прокомментировали информацию, что в павлодарских школах неизвестные якобы готовят теракт. На следующий день сообщалось, что более трети школьников не пришли на занятия в Павлодаре.

Были и сообщения с угрозами устроить стрельбу в школах Караганды и учебных заведениях Петропавловска.

Позже о ситуации высказались в Минпросвещения. Сообщалось, что угрозы о готовящихся терактах получили школы в семи регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2087690-rassylka-o-strelbe-v-shkolah-astany-v-upravlenii-obrazovaniya-sdelali-zayavlenie/

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