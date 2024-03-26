Арестованные, их связь с ИГ, пытки после задержания. Ответы на главные вопросы о нападении на "Крокус"

Спустя несколько дней после нападения на "Крокус Сити Холл" эта трагедия по-прежнему вызывает множество вопросов. Пожалуй, главный из них – кто стоит за этим нападением. Кроме того, неясно, сколько всего человек – исполнителей и организаторов – причастно к атаке. Власти России заявили, что задержали 11 человек, но до суда доехали семеро, с кровоподтеками, катетерами, а кое-кто – и без части уха. Источник Би-би-си говорит, что двоих подозреваемых убили при задержании. Но где остальные? И кто они?

Упоминаемая в этом тексте организация "Исламское государство" (ИГ) признана террористической и запрещена в России, Казахстане и многих других странах.

Кого поймали?

"Всего задержано 11 человек, – сказал Владимир Путин, обращаясь к россиянам. – ФСБ и другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов – тех, кто обеспечил их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схрон, тайники с оружием и боеприпасами".

На данный момент мы видели семерых задержанных, позже арестованных Басманным судом.

32-летний Далерджон Мирзоев назван российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян "главарем" всей банды. Вместе с ним в суд привезли 30-летнего Саидакрами Рачабализоду, 25-летнего Шамсидина Фаридуни и 19-летнего Мухаммадсобира Файзова. Все они – граждане Таджикистана.

Известно, что Мирзоев несколько месяцев назад приехал в Новосибирск на заработки. Его дальний родственник рассказал, что у Мирзоева есть жена и четверо детей. По словам этого родственника, он поначалу ночевал в его доме, а днем таксовал, но в ноябре съехал к другу и "куда-то пропал".

"Ничего необычного в его поведении не было, никаких религиозных книг с собой он не привез. Конечно, вся семья в курсе, что случилось. Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить", – рассказал мужчина.

Фаридуни приехал в Москву в начале марта и зарегистрировался в Красногорске, начал работать на паркетной фабрике в Подольске. По информации Би-би-си, в субботу силы безопасности Таджикистана были замечены в пригороде Гиссара, где проживает семья Фаридуни. Силовики забрали отца семейства прямо с соревнований бузкаши (традиционный вид конного спорта в Таджикистане). Родственникам было сказано не общаться с журналистами.

Файзов, самый молодой из четверки, жил в Иваново, где работал в барбершопе. Предположительно, именно он снимал видео, позже опубликованное ИГ.

Хотя "главарем" сначала назвали Мирзоева, уже появились сведения, что атакой мог руководить Шамсидин Фаридуни.

Телеграм-канал SHOT, близкий к российским силовикам, утверждает, что Файзов и Фаридуни по меньшей мере пять раз были в "Крокусе" за две недели до нападения. Из сообщений канала следует, что мужчины рассматривали возможность атаки и раньше, но зал тогда "охранялся по усиленной программе".

Сотрудник концертной площадки рассказал SHOT, что 7 марта разговаривал с Фаридуни, когда тот "слонялся по холлу, все осматривал" и несколько раз спрашивал, "где что находится". В тот же день Фаридуни попал на снимок фотографа, работавшего в "Крокусе". Имя фотографа неизвестно.

На допросе при задержании Фаридуни сказал, что приехал в Россию из Турции – именно там на него могли выйти организаторы атаки. Но неизвестно, насколько слова Фаридуни соответствуют истине, поскольку ко всем задержанным применялись пытки.

В интернете сейчас много спекуляций на тему того, что подозреваемые "не выглядят" как нападавшие или как вообще способные взять в руки оружие. Главный аргумент в пользу того, что это те же люди, которые напали на "Крокус", – их собственные видеозаписи, на которых не видно лиц, но одежда полностью соответствует той, в которой задержали подозреваемых.

О трех других подозреваемых стало известно в понедельник. Это Диловар Исломов – последний владелец белого "Рено", на котором пытались скрыться участники нападения на "Крокус Сити Холл". А также его брат Аминчон и их отец Исроил.

Об этой семье в первый же день после атаки писала "Новая газета Европа" (в российском реестре "иноагентов"). Издание тогда пообщалось с последним владельцем авто, который рассказал, что примерно за неделю до нападения на "Крокус" он продал свой автомобиль брату своей жены. Братья сами пошли в полицию, чтобы прояснить ситуацию. С тех пор они не выходили на связь.

Где остальные?

Когда еще не были известны предполагаемые личности нападавших, в телеграм-канале Baza появились ориентировки на четверых подозреваемых – якобы именно эти ориентировки получили все отделы полиции Центрального федерального округа. Би-би-си не может подтвердить подлинность этих ориентировок.

Позднее стало известно, что люди на фотографиях никак не причастны к нападению на "Крокус". Более того, двое из них вообще в тот момент находились за пределами России. Откуда имена этих людей появились в публичном пространстве и действительно ли российские силовики подозревали их в причастности к атаке – неизвестно. Но публикация ошибочных сведений о подозреваемых в первые часы после атаки подобного рода случается очень часто.

Например, после теракта на Бостонском марафоне в США таблоиды тоже растиражировали информацию о якобы задержанном подозреваемом. Пока полиция тянула с опровержением, мужчина, сам пострадавший при взрывах, и вся его семья получили многочисленные угрозы убийством.

В случае с "Крокусом" один из появившихся в ориентировках проводил вечер пятницы, ужиная с родителями. А потом увидел повсюду свои фотографии. Ему пришлось самому пойти в полицию.

Один из предполагаемых нападавших во время допроса, проведенного после пыток, рассказал о человеке по имени Абдулло, который связался с ним в телеграме. "Важные истории" (издание признано в России "иностранным агентом") предположили, что под это описание подходит Абдулло Буриев, имеющий гражданство Таджикистана и, предположительно, России.

Турция считает Буриева одним из организаторов теракта в Стамбуле: в начале этого года произошло нападение на католическую церковь в Стамбуле, тогда погиб один человек. Поймать Буриева в Турции не удалось: мужчина, как полагают правоохранительные органы, предоставил исполнителям атаки автомобиль, а потом улетел в Россию. Где сейчас этот человек – неизвестно. Российские власти не сообщали о его задержании.

Источник Би-би-си, знакомый с ходом операции по поиску нападавших на "Крокус Сити Холл", утверждает, что как минимум двое нападавших были убиты. Один – в зрительном зале, а второй – в Брянской области, при попытке бегства. Это 30-летний гражданин Таджикистана, о котором известно, что он в 2018 году превысил 90-дневный срок пребывания в России, и суд велел ему самостоятельно выехать из страны.

Би-би-си не знает, входят ли эти двое в список из 11 человек, о которых рассказал Владимир Путин. По российским законам, задерживать подозреваемых в преступлении без решения суда можно на 48 часов. Это время истекло, и остальных подозреваемых должны были бы отвезти в суд. В понедельник в суд привезли троих членов семьи Исломовых, но об арестах других подозреваемых не сообщалось.

Кто за этим стоит?

Вскоре после нападения на "Крокус" возникла теория, что за атакой может стоять "Исламское государство", но, несмотря на похожий "почерк", российские пропагандисты ринулись выдвигать версии о возможной причастности Украины. Киев однозначно ответил, что не имеет отношения к произошедшему.

Пропагандисты всячески пытаются доносить до аудитории теорию об "украинском следе", порой откровенно насмехаясь над предположениями о том, что за атакой стоят джихадисты. МИД России заявляет, что Украина в последние годы ведет "активную и системную террористическую деятельность против российских граждан". Путин и вовсе добавил, что "с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы" для того, чтобы нападавшие могли сбежать.

Вряд ли Путин таким образом хотел расписаться в бессилии собственной армии, которая недостаточно защищает государственную границу. Возможно, он или его подчиненные пытались отвлечь внимание от того факта, что нападавшие беспрепятственно покинули место атаки и успели уехать аж в другой регион.

В реальности же ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Но что это значит?

ИГ думает о себе как о государстве – именно поэтому у джихадистов есть собственное "информационное агентство" Amaq, инструмент их пропаганды. Именно в этом агентстве, сайт которого постоянно меняет свой адрес из-за блокировок, появляются сообщения об "ответственности" за теракты.

Эксперты, давно изучающие джихадистские каналы связи, не могут припомнить, чтобы "Исламское государство" когда-либо брало на себя ответственность за атаки в Европе, если не имело к ним отношения. Искажения возможны, они чаще всего касаются масштаба атаки, например, числа жертв.

Ситуация может отличаться в других регионах мира, например, в Турции, где были замечены серьезные искажения в информации, исходящей от ИГ.

ИГ берет на себя ответственность и в том случае, если атака произведена членами группировки, и в том, если одиночка, вдохновленный идеями "Исламского государства", взял в руки оружие.

До нападения на "Крокус Сити Холл" деятельность группировки "Исламское государство" в России в основном сводилась к малозаметным атакам на сотрудников силовых структур, говорит журналист Службы мониторинга Би-би-си Алекс Шамс Райт.

Как правило, ИГ действовало в России под вывеской своего малозаметного филиала "Вилаят Кавказ", но источники американских СМИ в спецслужбах США считают, что за последней атакой может стоять "Вилаят Хорасан" – афганская ячейка ИГ, имеющая репутацию самой экстремистской и жестокой из всех джихадистских группировок Афганистана.

Как подозреваемые связаны с ИГ?

Самое время вернуться к словам подозреваемых о некоем "Абдулло". Далерджон Мирзоев рассказывал, что купил машину, на которой впоследствии они попытались скрыться, у мужчины по имени Абдулло. За этим именем, считают российские и турецкие СМИ, может скрываться Абдулло Буриев. Турецкие спецслужбы называют его куратором "Вилаят Хорасан".

"Вилаят Хорасан" активно занимался вербовкой этнических меньшинств в Афганистане, в том числе таджиков, которые составляют от 27 до 40% населения Афганистана – более точных цифр нет.

Журналисты Wall Street Journal замечают, что с началом войны в Украине исламистам стало легче вербовать в свои ряды мигрантов из Центральной Азии, проживающих в России. Причина понятна: в России мигрантов становится больше ввиду нехватки рабочей силы из-за мобилизации и потерь на фронте.

Сообщество людей, не говорящих на языке страны, в которой живут, опасающееся облав полиции, – благодатная почва для возникновения радикальных идей.

Шамсудин Фаридуни рассказал на камеру после избиений, что его рекрутировал через телеграм некий "помощник проповедника". Хотя показания даны после физического насилия, есть основание предполагать, что они отражают действительность. Слишком много общего у нападения на "Крокус" и январского теракта в стамбульской церкви.

В Турции дело удалось раскрыть, потому что полиция получила доступ к данным переписок террористов в WhatsApp, в России же участники нападения были рекрутированы через телеграм. В Турции Абдулло Буриев предоставил исполнителям машину. В России — некий Абдулло продал машину участникам нападения.

Впрочем, на данный момент к показаниям задержанных мы вынуждены относиться с сомнением, поскольку к ним применялось физическое насилие.

Следы пыток у задержанных

После задержания фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" провластные телеграм-каналы начали распространять видеозаписи и фотографии с ними. На одном из видео одному из задержанных отрезают кусок уха и кладут в рот. Человек в камуфляже, который это делает, прижимает при этом голову задержанного коленом к земле.

На видео с другим задержанным показано, что он лежит на полу со спущенными штанами, а рядом с ним стоит телефонный аппарат, внешне похожий на военно-полевой телефон ТА-57, который российские силовики неоднократно использовали ранее для пыток задержанных электрическим током.

На фотографиях и видео с судебного заседания по аресту предполагаемых исполнителей нападения на "Крокус", которые распространила пресс-служба Басманного суда Москвы, у всех четверых отчетливо видны следы пыток, синяки и кровоподтеки на лицах. Саидакрами Муродали Рачабализоду – это ему отрезали ухо на видеозаписи – привезли на заседание с повязкой на голове и с заплывшим глазом, а Далерджон Мирзоев сидел в суде с синяками под обоими глазами и с обмотанным вокруг шеи пакетом.

Причем часть задержанных, чьи "первичные допросы" до этого распространили связанные с российскими силовиками телеграм-каналы, предстали перед судом со следами пыток, которых на предыдущих видео у них не было заметно. Так, например, у Фаридуни Шамсиддина, которого, предположительно, пытали током, было сильно опухшее лицо, одна половина которого превышала в размерах другую.

Четвертого фигуранта дела, Мухаммадсобира Файзова, привезли в суд на кресле-носилках, в котором его и поместили в аквариум в зале. На протяжении заседания он с трудом разговаривал и на некоторых фотографиях из суда запечатлен с закрытыми глазами и без сознания.

"Ответом на варварство не должно стать варварство"

В понедельник юристы и правозащитники "Команды против пыток" (признана в России "иноагентом") выпустили заявление, в котором осудили применение пыток к задержанным.

"Все виновные должны понести суровое наказание за это преступление", но "ответом на варварство не должно стать варварство", подчеркивают авторы этого заявления.

"Пытки повышают уровень жестокости в обществе, а само общество в своем развитии спускается на ступень ниже. Если государство допускает пытки по отношению к подозреваемым в терроризме, то оно может проявить незаконное насилие и к остальным гражданам", – говорится в заявлении.

Пытки электрическим током российские правоохранители используют еще с конца 1990-х годов, и даже отрезание уха – не новый метод пыток в практике российских силовиков, сказал Би-би-си юрист "Команды против пыток" Сергей Бабинец.

Он напомнил о случае жителя Грозного Алаудина Садыкова, которого задержали в столице Чечни российские силовики в 2000 году. После задержания он был подвергнут многочисленным пыткам и избиениям, в том числе ему отрезали ухо. Причастные к пыткам Садыкова так и не были привлечены к ответственности за это, но в 2010 году ЕСПЧ присудил ему крупную компенсацию, признав Россию виновной в пытках.

После распространенных в сетях видеозаписей и фото из суда журналисты спросили у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о "видимых признаках насильственных действий" у задержанных, но тот заявил, что "оставляет этот вопрос без ответа". Никак не отреагировали на распространенные в сети видео и фотографии с задержанными и суда и такие ведомства, как Следственный комитет и генпрокуратура. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова на момент написания этой статьи также еще не комментировала очевидные следы пыток на телах задержанных.

Главная прокремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян выступила с одобрением действий силовиков: "Никогда не ожидала от себя такого, но когда вижу, как их скрюченными заводят в суд, и даже ухо это, чувствую исключительно удовлетворение". Глава правительства Михаил Мишустин прямо не комментировал насильственные действия в отношении задержанных, но сказал, что те "не заслуживают пощады".

То, что российские силовики применяют пытки к задержанным во время следствия, не стало новостью ни для правозащитников, ни для журналистов, освещающих проблему насилия со стороны правоохранительных органов, но до этих выходных сами силовики по крайней мере не делали этого настолько показательно, говорит Бабинец.

"В большинстве своем пытки происходят за закрытыми дверьми – никто не снимает их на видео и не выкладывает их в телеграм. Сейчас мы все стали свидетелями этой публичной пытки, и даже нас, людей, которые многое повидали в своей практике, эти кадры парализуют и внушают ужас", — отмечает он.

По его словам, отсутствие осуждающей реакции на пытки со стороны российских ведомств и официальных лиц может способствовать дальнейшей нормализации этой практики. "Сейчас нет никакой реакции государства на эти действия, и если реакции не последует, то некоторые могут считать это как разрешение на то, чтобы делать точно так же — пытать, выкладывать и получать одобрительные комментарии", – прогнозирует Сергей Бабинец.