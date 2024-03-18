20 лет тюрьмы: судья разъяснил приговор мачехе, подозреваемой в убийстве 7-летней девочки

Сегодня в Алматы вынесли приговор женщине, обвиняемой в убийстве 7-летней падчерицы. Ей назначили 20 лет лишения свободы. После оглашения судья разъяснил приговор, передает NUR.KZ.

"В основу приговора взяты показания свидетелей, отца, потерпевшей и других свидетелей. Показаниям дана критическая оценка. Судом были изучены показания - как в ходе досудебного расследования, так и на судебных заседаниях. Также дана оценка заключению судмедэкспертизы, где указано от чего наступила смерть", - сообщил судья.

Также суд дал критическую оценку телесным повреждениям, которые девочка получила до дня наступления смерти.

"Ваша защита и вы просили квалифицировать ваши деяния как недонесение о совершении особо тяжкого уголовного правонарушения. Но сопоставив с теми доказательствами, которые были добыты в ходе судебного разбирательства, а также в материалах уголовного дела, суд посчитал доводы необоснованными.

Мы также дали оценку вашим доводам в части того, что в ходе досудебного разбирательства не была назначена судебно-биологическая, судебно-почерковедческая экспертиза. Этим всем доводам мы дали критическую оценку и оставили их без удовлетворения", - обратился судья Ерлан Болатов к осужденной.

Напомним, о смерти девочки стало известно в июле этого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимали руку мачеха и отец. При этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

В ходе судебного процесса показания дал отец убитой девочки. Он рассказал, что его сожительница нередко била падчерицу. Также он признался, что сам поднимал на девочку руку.

Также показания дали свидетели. Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей. Подозреваемая рассказала и подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.

На одном из заседаний судья спросил у подсудимой: "Малолетнего ребенка кто убил?" Подсудимая ответила, что "кроме отца было некому", так как никто в дом не заходил и ни у кого ключей нет.

Ранее родственники убитой заявили, что требуют пожизненного срока для обвиняемой.

Во время прений прокурор запросила для подсудимой максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, а именно 20 лет в учреждении средней безопасности. Адвокат потерпевшей запросил для бабушки погибшей 20 млн тенге моральной компенсации.

Подозреваемая в убийстве 7-летней девочки алматинка выступила на прениях, заявив, что не убивала ребенка и что готова понести наказание по другой статье. Адвокаты подсудимой винят в смерти девочки ее отца.

Сегодня подсудимой вынесли приговор: ее осудили на 20 лет лишения свободы.