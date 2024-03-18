"Отца тоже надо привлечь": бабушка погибшей девочки высказалась о приговоре

В СМУС Алматы вынесли приговор по делу об убийстве семилетней девочки. Бабушка погибшей поделилась, считает ли она приговор справедливым, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я семь лет воспитывала девочку. Приговору я очень рада. Она отняла у меня самое дорогое.

Насчет отца - я буду Токаеву писать, чтобы его тоже посадили. Он тоже издевался, бил. Он наказание тоже должен понести - 4-5 лет. Его тоже надо привлечь.

Мы с ним разговаривали. Он не раскаивается. Но убить человека он не способен", - сказала бабушка погибшей Елена Закураева.

О смерти девочки стало известно в июле этого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась, на девочку поднимали руку мачеха и отец. При этом родная мать девочки бросила ребенка в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка. А после ей запретили видеться с девочкой.

В ходе судебного процесса показания дал отец убитой девочки. Он рассказал, что его сожительница нередко била падчерицу. Также он признался, что сам поднимал на девочку руку.

Также показания дали свидетели. Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее - дочей. Подозреваемая рассказала и подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.

На одном из заседаний судья спросил у подсудимой: "Малолетнего ребенка кто убил?" Подсудимая ответила, что "кроме отца было некому", так как никто в дом не заходил и ни у кого ключей нет.

Ранее родственники убитой заявили, что требуют пожизненного срока для обвиняемой.

Во время прений прокурор запросила для подсудимой максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, а именно 20 лет в учреждении средней безопасности. Адвокат потерпевшей запросил для бабушки погибшей 20 млн тенге моральной компенсации.

Подозреваемая в убийстве 7-летней девочки алматинка выступила на прениях, заявив, что не убивала ребенка и что готова понести наказание по другой статье. Адвокаты подсудимой винят в смерти девочки ее отца.

Сегодня подсудимой вынесли приговор: ее осудили на 20 лет лишения свободы.