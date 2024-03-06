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"Сейсмоинститут относится к МЧС, а не к Миннауки – это ошибка": депутат после землетрясения в Алматы

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Институт Сейсмологии в Алматы
Институт Сейсмологии в Алматы. Фото: instagram.com/seismologii

На сегодняшнем заседании мажилиса депутат Бакытжан Базарбек заявил о плачевном состоянии Сейсмоинститута в Алматы и обратился к главе Миннауки, передает корреспондент NUR.KZ.

"В понедельник в Алматы было землетрясение. Я встречался с представителями Сейсмоинститута Алматы. Вы говорите о планах, мероприятиях, но на самом деле научные работники Сейсмоинститута просто в плачевном положении. Их научные проекты не принимаются, когда направляют в министерство, их возвращают, отрезают от финансирования. Они даже иногда не могут получить заработную плату.

До такого состояния их довели, а сейсмостанции – это чуть ли не фольга какая-то, их даже в музеи не будут принимать. Сейсмобезопасность в таком положении. Сейчас Сейсмоинститут относится к МЧС. По мнению сейсмологов и ученых, это ошибка – они должны быть в ведении Министерства науки", – заявил мажилисмен Бакытжан Базарбек.

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек не стал спорить о положении дел Сейсмоинститута и заявил, что будет рад их "возвращению".

"Действительно, у нас есть ряд институтов, они в свое время были отданы в отраслевые министерства – МСХ, МЧС и так далее. Институт сейсмологии – в ведении МЧС. К сожалению, там нет полноценного финансирования, потому что они финансируются по отраслевому принципу. Также у нас нет инструментов как-то им помочь, вмешиваться в их деятельность.

Мы будем рады, если они вернутся к нам. В этом году 3,5 млрд тенге грантов предусмотрены именно сейсмоинституту. Хотим утвердить вместе с министерством. Мы хотим этот вопрос вынести на высший научного технологический совет. Я думаю, что финансирование необходимо", – ответил министр.

Землетрясение в Алматы

4 марта в Алматы произошло сильное землетрясение. По данным МЧС, в пункты сбора населения накануне, после землетрясения, обратились 1329 человек. В течение дня жители Алматы делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи.

Городским акиматом изначально сообщалось, что существенных повреждений зданий в Алматы не было. Но позже в ряде школ все же были найдены трещины на стенах после землетрясения, трещины пошли и в здании одного из вузов Алматы. В акимате имеющиеся последствия признали и прокомментировали.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Алматы пострадал только один человек – 18-летний парень. У него выявлен закрытый переломом обеих лодыжек.

Между тем, по данным казахстанских сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Вчера министр по ЧС Чингис Аринов на заседании кабмина отчитался по ситуации с землетрясением в Алматы, отметив, что сейчас сейсмическая ситуация по всей стране стабильна. Он также заявил, что большая часть алматинцев в этот раз меньше поддалась панике.

О произошедшем землетрясении и его последствиях отчитался на заседании и аким Алматы Ерболат Досаев. До конца мая, по словам Досаева, в Алматы внедрят систему мгновенного оповещения за 475 млн тенге.

Сегодня ранним утром в городе снова почувствовали толчки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064788-seysmoinstitut-otnositsya-k-mchs-a-ne-k-minnauki-eto-oshibka-deputat-posle-zemletryaseniya-v-almaty/

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