Очередное нападение на водителя скорой помощи произошло в Казахстане (видео)

В Казахстане вновь произошло нападение на водителя скорой помощи. На этот раз инцидент произошел на АЗС в Щучинске. Полицейские уже задержали нападавшего, передает NUR.KZ.

Видео нападения на водителя скорой помощи опубликовано в паблике tirazh.kz в Instagram. Сообщается, что инцидент произошел вчера на одной из АЗС города. На кадрах видео видно, как некий мужчина удерживает другого в спецодежде, при том третий пытается их разнять.

"На водителя скорой помощи напали во время заправки санитарного транспорта, делится подробностями подписчик. Сначала этот водитель другой машины припарковался неправильно, не хотел уступать дорогу. Бригада скорой помощи торопились на вызов", - говорится в описании видео.

Между тем, как сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, напавший на водителя скорой помощи мужчина уже задержан.

"ДП Акмолинской области установлен мужчина, нанесший телесные повреждения водителю скорой помощи на АЗС в Щучинске. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП.

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде

Напомним, в конце января в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями произошедшего поделился и пострадавший.

29 января МВД опубликовало ориентировку на подозреваемого в нападении.

Депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

В начале февраля стало известно, что подозреваемого в нападении задержали. Сообщалось, что ему грозит до трех лет тюрьмы. Позже полиция опубликовала кадры с задержанием мужчины.

Также в Сети появилось видеообращение задержанного Дакебаева. В ролике, который был снят еще до задержания, он заявил, что собирается сам сдаться полиции и попросил прощения у пострадавшего.

Там не менее, правоохранители заявили, что явки с повинной не было.