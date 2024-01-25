Дело вайнеров о финпирамиде: фонд по возврату денег пострадавшим создали вкладчики

В Алматы продолжается апелляционный процесс по о финпирамиде Mudarabah Capital. Один из пострадавших сообщил о том, что создан фонд по возврату денег, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я бы хотел выступить в поддержку участников Mudarabah Capital, учредителей. До того, как посадили участников Mudarabah Capital, Тимур Рустемов (осужденный - прим.ред.) вел финансовый аудит, и там все показано, куда наши деньги ушли. Но следствие не двигалось по этому и всех посадили. Был обвинительный уклон в адрес них.

После того, как вышло решение суда первой инстанции, с участием Тимура был создан фонд по возврату денежных средств пострадавшим и в него вошли вкладчики. Я являюсь там руководителем фонда и сейчас по нему открывается банковский счет для работы фонда.

Было подписано медиативное соглашение с вкладчиками и было собрано 67 подписей в поддержку Mudarabah, чтобы после их выхода они закрывали свои иски. Два блогера - Шерниязов и Туребаев отказались подписывать", - сообщил потерпевший Албеков.

Он попросил суд дать отсрочку, чтобы успеть собрать больше подписей для заключения медиативного соглашения. Также потерпевший отметил, что Рустемов погасил ущерб перед ним и еще несколькими потерпевшими.

Некоторые другие потерпевшие тоже просят отсрочку, чтобы подписать медиацию, некоторые - согласны с приговором.

Потерпевшая Багила Досмаилова заявила, что Рустемова и Жармухамед, а также вайнеров, по ее мнению, осудили несправедливо.

Еще одна потерпевшая не согласна с приговором Бурканову, Рустемову и Бижанову.

"Нужно дать им выйти на свободу и дать им заработать. Нужно оправдать по ОПГ и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы дать им заработать. Вайнеры не согласны возмещать нам ущербы", - отметила потерпевшая.

Сегодня во время заседания суда адвокат Мейирхана Шерниязова попросил оправдать своего подзащитного.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля того же года их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались.

12 декабря 2022 года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря 2022 года состоялось первое заседание по этому делу. Адвокаты некоторых подсудимых, в том числе Туребаева и Шерниязова, и некоторые сами подсудимые попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат Шерниязова, Дамир Жанабеков, отметил, что Шерниязов сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 миллионов тенге, а после, говорит защитник, был исключен из числа потерпевших.

На одном из заседаний прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинение и рассказал о роли вайнеров Туребаева и Шерниязова в финпирамиде. Также в суде выступили потерпевшие. Один из них вложил в финпирамиду 260 млн тенге.

Позже судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева, изменив меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Во время прений прокуроры запросили для подсудимых вайнеров Туребаева и Шерниязова пять лет колонии-поселения.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Также приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.