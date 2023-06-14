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Пять лет колонии-поселения запросили прокуроры для вайнеров Туребаева и Шерниязова

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Мейиржан Туребаев
Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

К финалу подходит громкий процесс по делу Mudarabah Capital - сегодня прокуроры запросили для подсудимых вайнеров Туребаева и Шерниязова пять лет колонии-поселения передает сайт телеканала "КТК".

По информации корреспондентов, с популярных вайнеров сняли часть обвинений по делу о финпирамиде Mudarabah Capital, однако Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову возможно тюремного срока все равно не избежать.

На текущий момент удалось доказать, что два известных вайнера не состояли в преступной группе и сами не создавали никакой пирамиды.

Всего на скамье подсудимых 10 человек. Еще два фигуранта дела по-прежнему в международном розыске.

Сообщается, что компания Mudarabah Capital работала по принципу инвестиционной пирамиды.

Доверчивых клиентов убеждали, что их деньги участвуют в госзакупках. Вкладчикам обещали ежемесячно 20%-ную прибыль.

По последним данным, больше сотни человек перечислили около 2 миллиардов тенге на счета компании Astex.kz через фирму Mudarabah Capital.

Сообщается, что обе эти организации были связаны между собой.

Источник: КТК.

Дело Mudarabah Capital

В феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

20 апреля того же года их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря этого года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря состоялось предварительное заседание суда, во время которого многие адвокаты ходатайствовали о смене меры пресечения для своих подзащитных на более мягкую, а защитник Шерниязова и вовсе заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента.

Также в отношении Туребаева 23 декабря судья удовлетворила ходатайство о переводе его под домашний арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024647-pyat-let-kolonii-poseleniya-zaprosili-prokurory-dlya-vaynerov-turebaeva-i-sherniyazova/

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