Блогерам Туребаеву и Шерниязову продлили арест еще на месяц

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Популярным актерам и блогерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили сроки ареста. Они пробудут под стражей до 18 и 20 ноября соответственно, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Сообщается, что 18 октября постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемого Туребаева под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела еще на один месяц, то есть до 18 ноября.

В пресс-службе суда отметили, что постановление пока не вступило в законную силу.

Мейирхану Шерниязову также продлили срок ареста на месяц. Он пробудет под стражей до 20 ноября.

Напомним, в феврале этого года блогеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже, 18 июня, арест Туребаеву и Шерниязову был продлен еще на два месяца. В сентябре блогеру вновь увеличили срок содержания под стражей на месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993781-meyrzhanu-turebaevu-prodlili-srok-aresta-esche-na-mesyats/