Дело вайнеров о финпирамиде: Мейирхана Шерниязова попросили оправдать в апелляционном суде

Сегодня в суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы по делу о финпирамиде осужденных блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова, передает корреспондент NUR.KZ.

Интересы Мейирхана Шерниязова представляет адвокат Дамир Жанабеков. Он просит суд вынести своему подопечному оправдательный приговор. Напомним, актера признали виновным по статье 217 УК РК - создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

"Показаниями потерпевших не установлено, по какой причине и в связи действиями каких лиц возник материальный ущерб. Вся информация, которую показали суду потерпевшие, сводилась к тому, что Шерниязов рекламировал деятельность Mudarabah Capital. Но никто из потерпевших не предоставил суду сведений о наличии преступного умысла и преступных действий Мейирхана Шерниязова", - сообщил адвокат Дамир Жанабеков.

Высказался адвокат и касательно показаний свидетелей обвинения. По его словам, они имеют низкое доказательственное значение.

"Но, тем не менее, наибольшую ценность, как мне видится, для установления истины представляют собой показания бухгалтеров компании и менеджеров, которые работали с деньгами потерпевших. В первую очередь я хотел бы выделить показания свидетеля - бухгалтера Mudarabah Capital.

Относительно Шерниязова бухгалтер указала, что конкретно Шерниязов являлся вкладчиком ТОО "Astex через Mudarabah Capital", не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности, не давал никаких указаний относительно финансово-хозяйственной деятельности компании", - сказал адвоката актера.

Высказался он и касательно информационных роликов о финпирамиде, в которых участвовал Мейирхан Шерниязов.

"Мы не оспариваем, что Мейирхан рекламировал деятельность ТОО "Mudarabah Capital". Но, опираясь на эти ролики, мы не можем объективно сделать вывод, что у него был осознанный умысел и было осознание того, что он рекламирует какой-то обман, что все это - финансовая пирамида.

Сам Шерниязов, как и все участники Mudarabah Capital, был признан потерпевшим органами уголовного преследования на стадии следствия. Он приобщил договоры, которые свидетельствуют, что он тоже вкладывал деньги", - говорит Дамир Жанабеков.

Но позже суд признал, что Шерниязов вернул вложенные деньги с процентами, сказал адвокат и добавил, что эта сумма значительно меньше того, что он внес. По информации Дамира Жанабекова, Шерниязов внес порядка 36-40 млн тенге, а получены были 11-12 млн тенге.

Напомним, в феврале 2022 года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля того же года их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались.

12 декабря 2022 года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря 2022 года состоялось первое заседание по этому делу. Адвокаты некоторых подсудимых, в том числе Туребаева и Шерниязова, и некоторые сами подсудимые попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат Шерниязова, Дамир Жанабеков, отметил, что Шерниязов сам является потерпевшим по делу, так как внес 36 миллионов тенге, а после, говорит защитник, был исключен из числа потерпевших.

На одном из заседений прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинение и рассказал о роли вайнеров Туребаева и Шерниязова в финпирамиде. Также в суде выступили потерпевшие. Один из них вложил в финпирамиду 260 млн тенге.

Позже судья удовлетворила ходатайство адвоката Мейржана Туребаева, изменив меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Во время прений прокуроры запросили для подсудимых вайнеров Туребаева и Шерниязова пять лет колонии-поселения.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Также приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.