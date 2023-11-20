Убийство Салтанат Нукеновой: Утегенов подтвердил задержание родственника Бишимбаева

Главный прокурор Астаны Ерлан Утегенов в кулуарах отеля Rixos высказался о деле экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Утегенов заявил, что дело расследуется, проводятся все экспертные исследования.

"Бишимбаев водворен в ИВС, в отношении него санкционирована мера пресечения, арест на 2 месяца. Следственные действия продолжаются", – сказал он. Он также рассказал, кто является вторым задержанным по делу.

"Он является директором "Гастро-центра", родственные отношения у них имеются. Видеокамеры, да, имелись такие факты (записи с них удаляли – ред.). Записи с видеокамер восстановили", – резюмировал главный прокурор Астаны.

Гибель Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца.

Позже под арест взяли и директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Между тем родные Салтанат требуют привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев провел консультации с главами правоохранительных органов и поручил держать на особом контроле дело об убийстве жены экс-министра Бишимбаева.

"Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок", – заявил тогда президент.

Несколько дней назад полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство.

Вчера семья Салтанат Нукеновой сделала заявление и обратилась к казахстанцам. Родные погибшей обратились к тем, кто мог быть свидетелем тех страшных событий, с просьбой о помощи в расследовании.

Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела – по статье 99 "Убийство", статье 434 "Недонесение о преступлении", статье 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления".