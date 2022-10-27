Кариму Масимову и его заместителям продлили арест до декабря
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Бывшему председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову продлили срок ареста до декабря. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Как сообщили в комитете, продлены также сроки ареста и бывших заместителей Масимова.
"Сроки нахождения под стражей Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. продлены следственным судом до 06.12.2022, Ергожина Д.Е. - до 13.12.2022, Осипова М.С. - до 22.12.2022", - говорится в сообщении КНБ.
Напомним, Карим Масимов занимал пост главы КНБ с 2016 года по январь 2022. В начале января стало известно о его задержании. Сообщалось, что Масимова подозревают в госизмене.
Позже стало известно, что вместе с Масимовым задержаны и его заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Как сообщали в КНБ, в рамках уголовного дела, фигурантами которого являются Масимов, Садыкулов и Ергожин, дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий.
В конце августа Комитет нацбезопасности заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета. А в середине октября в Генпрокуратуре сообщали, что сейчас проходит ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994476-karimu-masimovu-i-ego-zamestitelyam-prodlili-arest-do-dekabrya/