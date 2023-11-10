Прощание с супругой Бишимбаева состоится в Павлодаре

Прощание с Салтанат Нукеновой, супругой бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, состоится завтра утром в Павлодаре, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети, предположительно, брата покойной.

Как сообщил родственник девушки Айтбек Амангельды в своем Instagram-профиле, прощание с Салтанат Нукеновой состоится завтра, 11 ноября, в 10:00 в Павлодаре в мечети имени Машхура Жусупа.

Судя по комментариям под постами мужчины в соцсетях, можно предположить, что Айтбек приходится погибшей братом.

Салтанат Нукенова с братом. Скриншот: instagram.com/aitym

Напомним, вчера стало известно, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесенных телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Наряду с этим в Telegram начала распространяться информация о том, что умершей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

В УОЗ города сообщили, что медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть женщины 1992 года рождения.