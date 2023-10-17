Боранбаев перевел выведенные за рубеж 30 млрд тенге в Фонд поддержки инфраструктуры образования

Компании Кайрата Боранбаева перевели в Фонд поддержки инфраструктуры образования более 30 млрд тенге, которые ранее были выведены за рубеж, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Кайрат Боранбаев в рамках продолжающегося в его отношении досудебного расследования заявил о добровольном намерении сотрудничать со следствием, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

"Компаниями Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 млн долларов США, что составляет более 30 млрд тенге", – сообщили в пресс-службе АФМ.

В Агентстве также напомнили, что ранее Боранбаевым был возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа.

Данные средства из Фонда направят на поддержку сферы образования, строительства и реконструкции школ и других учебных заведений, социальной сферы по всей стране, в соответствии с действующим законодательством (статья 52-3 Бюджетного кодекса РК).

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года его признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и другие объекты.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

Также недавно стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

Вчера стало известно, что он передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.