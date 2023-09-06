Дело Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена поступило в суд

Уголовное дело. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Дело Армана Джумагельдиева и Кайрата Кудайбергена поступило в суд. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда.

В пресс-службе суда заявили о том, что дело Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, и Кайрата Кудайбергена поступило Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы.

Иная информация не раскрывается, добавили в пресс-службе.

Дело Кайрата Кудайбергена

Кайрат Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года. В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.

Сам подозреваемый позже заявлял о своей невиновности.

С момента задержания Кудайбергену неоднократно продлевали срок ареста.

20 июля Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

2 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. Тем не менее в Генпрокуратуре заявили, что Кудайберген и Джумагельдиев не попадут под амнистию.

23 августа 2023 года Кудайбергену снова продлили арест.

Дело Дикого Армана

Арман Джумагельдиев. Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

Джумагельдиев проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что задержанный также по делу о январских событиях бизнесмен и депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

А в январе этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал.

В прошлом месяце же в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

Джумагельдиеву продлили арест 9 августа 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035488-delo-dikogo-armana-i-kayrata-kudaybergena-postupilo-v-sud/