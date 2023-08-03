Прокурор запросил для Нурлана Масимова 13 лет колонии

Нурлан Масимов. Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

13 лет лишения свободы запросил сегодня прокурор для экс-начальника полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, передает корреспондент NUR.KZ.

Судебный процесс по делу Масимова, его экс-заместителя и павлодарского предпринимателя длился несколько месяцев.

В течение же последних двух дней проходили прения сторон. А сегодня прокурор озвучил свою позицию по поводу наказания.

"Путем частичного сложения наказания окончательно назначить подсудимому Масимову 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества в виде загородного дома и бани, полученных в качестве взятки, и 16 миллионов тенге в денежном эквиваленте, полученных в качестве взятки на ремонт цокольного этажа, переоборудованного под комнату отдыха в городе Алматы", – огласил прокурор в ходе прений в специализированном межрайонном суде по уголовным делам региона.

Также прокурор запросил лишить Масимова званий генерал-майор полиции, запретить пожизненно занимать должности на госслужбе.

Экс-заместителя ДП Павлодарской области Дамира Сиразидимова, по мнению прокурора, следует лишить свободы сроком на 11 лет без конфискации имущества.

Павлодарского предпринимателя Евгения Евковича гособвинитель посчитал необходимым отправить в колонию на 5 лет, а также конфисковать две иномарки.

Также прокурор указал, что подсудимые должны возместить государству более 421 миллиона тенге. Это сумма нанесенного ущерба.

Дело Нурлана Масимова

В апреле 2022 года стало известно, что бывший глава Департамента полиции Павлодарской области объявлен в розыск. Его заподозрили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере).

В июле того же года Нурлана Масимова задержали при попытке пересечения границы. А в декабре Антикор заявил, что уголовное дело в отношении экс-полицейского передано в суд.

Бывшего главу полиции региона, его заместителя Сиразидимова и предпринимателя Евковича обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений – получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств в размере 420 млн тенге.

Уголовное дело начинали рассматривать в суде, потом его вернули в прокуратуру, затем оно снова было направлено в суд.

В начале этого года стало известно, что Масимову вменяют два административных дела по статье 234-1 КоАП РК "Неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств". Позже по ним приняли решение в суде и оштрафовали генерала.

А в марте прокурор огласил обвинительный акт, составленный в отношении Масимова, Сиразидимова и Евковича. В нем были озвучены подробности уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031185-prokuror-zaprosil-dlya-nurlana-masimova-13-let-kolonii/