Генерал-майора Нурлана Масимова судят в Павлодаре

Нурлан Масимов. Фото: facebook.com/nurlan.masimov.9883

Сегодня состоялось предварительное слушание по делу экс-начальника ДП Павлодарской области, генерал-майора Нурлана Масимова. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня было назначено предварительное слушание на 15 часов в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. По итогам предварительного слушания будет назначено главное судебное разбирательство", - сообщили в суде.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что экс-начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск. В июле его задержали при попытке пересечения границы.

Недавно в Антикоре сообщили, что уголовное дело передано в суд. Бывшего начальника ДП региона, его заместителя Сиразидимова и предпринимателя Евкович подозревают в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

Экс-полицейских обвиняют в получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004439-general-mayora-nurlana-masimova-sudyat-v-pavlodare/