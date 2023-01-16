Еще два дела вменяют генерал-майору Нурлану Масимову

Нурлан Масимов. Фото: pavlodarnews.kz

Два административных дела, объединенные в одно, вменяют экс-начальнику ДП Павлодарской области Нурлану Масимову. Пока же по ним рассмотрение приостановлено по ходатайству защитника генерал-майора, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на определение Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.

В определении указано, что два дела в отношении Нурлана Масимова поступили в суд 23 декабря 2022 года по статье 234-1 КоАП РК "Неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств".

Их объединили в одно. Однако рассмотрение дважды переносили. В итоге по ходатайству адвоката бывшего начальника ДП Павлодарской области дело было приостановлено.

Причиной стала жалоба на действия должностного лица по составлению протокола об административном правонарушении.

"Приостановить срок рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении Масимова Нурлана Мырзахановича, возбужденное по статье 234-1 КоАП до рассмотрения жалобы в порядке главы 44 КоАП РК", - говорится в определении Специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара.

Отметим, что в соответствии со ст.234-1 КоАП, неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств, выраженное в:

превышении утвержденных натуральных норм;

отсутствии предусмотренных бюджетным законодательством Республики Казахстан документов (технико-экономическое обоснование, финансово-экономическое обоснование, проектно-сметная документация) и (или) решений (заключений) по ним органов и (или) организаций, уполномоченных законодательством Республики Казахстан представлять такие решения (заключения);

расходовании бюджетных средств на содержание объектов, не числящихся на балансе соответствующего администратора бюджетных программ, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

расходовании бюджетных средств на содержание объектов, не введенных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в эксплуатацию, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан,

- влекут штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что экс-начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск. Генерал-майора заподозрили в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере).

В июле он был задержан при попытке пересечения границы.

В декабре 2022 года Антикор сообщил, что уголовное дело в отношении Нурлана Масимова передано в суд.

Как стало известно, бывшего начальника ДП региона, его заместителя Сиразидимова и предпринимателя Евкович обвинили в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Экс-полицейских подозревают в получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге.

Предварительное слушание состоялось в Павлодаре 6 января текущего года. Однако судья принял решение вернуть материалы в прокуратуру для устранения существенных нарушений УПК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005546-esche-dva-dela-vmenyayut-general-mayoru-nurlanu-masimovu/