Дело Нурлана Масимова снова направили в суд

Нурлан Масимов. Фото: КНБ РК

Уголовное дело экс-начальника ДП Павлодарской области Нурлана Масимова снова направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным суда, с 1 января 2023 года в отношении дел о коррупционных преступлениях обвинительный акт составляет прокурор, а орган досудебного расследования только отчет о завершении досудебного расследования.

"В апелляционной инстанции прокурор сообщил судебной коллегии, что составлен новый обвинительный акт, в котором исправлены допущенные ошибки, в полном объеме описана сущность обвинения о едином умысле на совершение хищения чужого имущества путем присвоения вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в Павлодарском областном суде.

Коллегия отменила постановление о возвращении уголовного дела прокурору и направила дело для рассмотрения в СМУС.

Напомним, в конце декабря 2022 года стало известно, что в Павлодарской области завершено досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции, генерал-майора Нурлана Масимова. Материалы передали в суд.

6 января 2023 года состоялось предварительное слушание, на котором судья принял решение вернуть уголовное дело в прокуратуру из-за существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

В частности, в суде указали, что при описании распределения ролей между соучастниками не была определена роль исполнителя и организатора, также было неясно, в результате каких преступных действий был причинен ущерб государству, на какую именно сумму совершено хищение.

Генерал-майор был объявлен в розыск в апреле 2022 года. При попытке пересечения границы Казахстана и России Нурлана Масимова задержали в июле того же года.

Бывшего начальника ДП Павлодарской области, его заместителя Сиразидимова и предпринимателя Евкович подозревают в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Экс-полицейских обвиняют в получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007818-delo-nurlana-masimova-snova-napravili-v-sud/