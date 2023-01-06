Дело Нурлана Масимова вернули в прокуратуру в Павлодаре

Нурлан Масимов. Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Сегодня по итогам предварительного слушания судья принял решение вернуть уголовное дело экс-начальника ДП Павлодарской области Нурлана Масимова в прокуратуру, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судебного органа.

Предварительное слушание проходило сегодня, 6 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Итогом заседания должно было стать назначение даты начала главного судебного разбирательства.

"По делу имеются существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, а именно при описании распределения ролей между соучастниками, не определена роль исполнителя и организатора. Не понятно, в результате каких преступных действий М., С. и Е. был причинен ущерб государству. Также в обвинительном акте непонятно, на какую сумму совершено хищение, и был причинен ущерб. Вышеуказанные нарушения явились препятствием для назначения главного судебного разбирательства", - сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

В итоге уголовное дело, по решению суда, направлено прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, сегодня прошло предварительное слушание по делу Нурлана Масимова. 26 декабря 2022 года в антикоррупционной службе сообщили, что материалы переданы для рассмотрения в суд, вместе с экс-главой павлодарской полиции фигурантами проходят его заместитель и один предприниматель. В деле фигурирует получение взятки в 90,3 млн тенге, а также хищение в 420 миллионов.

Бывший начальник ДП Павлодарской области был объявлен в розыск в апреле 2022 года. При попытке пересечения границы Казахстана и России Нурлан Масимов был задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004473-delo-nurlana-masimova-vernuli-v-prokuraturu-v-pavlodare/