Подробности уголовного дела в отношении Масимова озвучили в суде Павлодара

Нурлан Масимов. Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

В суде Павлодара прокурор огласил обвинительный акт, составленный в отношении Нурлана Масимова, его бывшего заместителя, а также павлодарского предпринимателя, передает корреспондент NUR.KZ.

В Павлодаре приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника ДП Павлодарской области, его экс-заместителя и павлодарского бизнесмена.

Слушания проходят с участием присяжных заседателей. Под стражей находится только Нурлан Масимов.

На первом слушании прокурор озвучил обвинительный акт, в котором указано, что Нурлан Масимов в 2020 году попросил своего заместителя найти доверительное лицо из числа предпринимателей. Бизнесмен должен был якобы выполнять определенные просьбы, а за это ему гарантировали победы в госзакупках на выгодных условиях.

Первым, что попросил Масимов, по версии следствия, стал велотренажер. Напрямую начальник ДП переговоры не вел, все это делалось через заместителя.

В апреле генерал получил взятку в виде товара, стоимостью более 2 миллионов тенге. После этого для главного полицейского региона построили дом и баню в Алматинской области за 70 миллионов тенге. Также за 16 миллионов тенге бизнесмен переоборудовал цокольный этаж под сауну комнату отдыха в доме Масимова в Алматы. Еще одно из обвинений – приобретение стационарного дизельного генератора для начальника ДП за 2,3 миллиона тенге. Общая сумма вышла более 90 миллионов тенге, заявил гособвинитель.

Огласил на слушаниях прокурор и схему по приобретению по завышенным ценам защитных щитов, шлемов, дубинок для личного состава ДП Павлодарской области. Делали это также якобы Масимов, его заместитель и тот самый бизнесмен.

Вместе с тем, Масимову вменяют и статью за незаконное пересечение государственной границы. Якобы обошлось ему это в 2500 долларов.

Кстати, сам бывший начальник ДП Павлодарской области на первом слушании вину не признал, его экс-заместитель и предприниматель решили пока свою позицию не выражать. При этом генерал заявил, что из обвинительного акта куда-то делась еще одна сумма взятки в 60 миллионов тенге.

Стоит отметить, уголовное дело рассматривают в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области по нескольким статьям, в том числе 392 ч.1 (умышленное незаконное пересечение госграницы), 189 ч.4 п.2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 366 ч.4 (Получение взятки).

Дело Нурлана Масимова

В апреле 2022 года сообщалось, что бывший руководитель ДП объявлен в розыск. Его заподозрили в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере).

В июле он был задержан при попытке пересечения границы.

В декабре 2022 года в Антикоре заявили, что уголовное дело в отношении Нурлана Масимова передано в суд. Бывшего начальника ДП региона, его заместителя и предпринимателя обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Экс-полицейских подозревают в получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге.

Уголовное дело начинали рассматривать в суде, потом его вернули в прокуратуру, затем оно снова было направлено в суд.

Позже стало известно, что экс-начальнику ДП Павлодарской области Нурлану Масимову вменяют два административных дела по статье 234-1 КоАП РК "Неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств".

Позже по ним приняли решение в суде и оштрафовали генерала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011797-podrobnosti-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-masimova-ozvuchili-v-sude-pavlodara/