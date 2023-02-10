Генерал-майора Нурлана Масимова оштрафовали

Нурлан Масимов. Фото: pavlodarnews.kz

Рассмотрены два административных дела в отношении бывшего начальника ДП Павлодарской области Нурлана Масимова. Об этом сообщается на официальном сайте областного суда.

Дела по ст.234-1 КоАП РК (Неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств) рассматривал Специализированный суд по административным правонарушениям Павлодара.

Установлено, что департаментом полиции было нарушено законодательство при планировании бюджетных средств, что выразилось в завышении натуральных норм при приобретении кормов для служебных животных.

"В 2021 году на приобретение кормов для служебных животных были выделены средства в сумме 60 872 100 тенге. Однако в нарушение норм департаментом полиции запланированы сверх нормы корма для 18 голов лошадей на сумму 10 693 000 тенге.

В 2022 году на приобретение кормов для служебных животных были выделены средства в сумме 13 394 000 тенге. Однако в нарушение норм департаментом полиции запланированы сверх нормы корма для 18 голов лошадей на сумму 8 503 400 тенге.

Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных средств", - отметили в суде.

Здесь добавили, что вина бывшего начальника ДП была доказана протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими доказательствами.

Судом Нурлану Масимову назначено взыскание в виде штрафа в размере 214 410 тенге по каждому делу.

Также вынесено частное постановление в адрес Ревизионной комиссии по Павлодарской области за нарушения процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении.

Отметим, что в соответствии со ст.234-1 КоАП РК неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств, выраженное в:

превышении утвержденных натуральных норм;

отсутствии предусмотренных бюджетным законодательством Республики Казахстан документов (технико-экономическое обоснование, финансово-экономическое обоснование, проектно-сметная документация) и (или) решений (заключений) по ним органов и (или) организаций, уполномоченных законодательством Республики Казахстан представлять такие решения (заключения);

расходовании бюджетных средств на содержание объектов, не числящихся на балансе соответствующего администратора бюджетных программ, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

расходовании бюджетных средств на содержание объектов, не введенных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке в эксплуатацию, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, –

влекут штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

Ранее стало известно, что экс-начальнику ДП Павлодарской области Нурлану Масимову вменяют два административных дела по статье 234-1 КоАП РК "Неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств".

Однако рассмотрение по ним было приостановлено по ходатайству защитника генерал-майора. Причиной стала жалоба на действия должностного лица по составлению протокола об административном правонарушении.

Напомним, в апреле 2022 года сообщалось, что бывший руководитель ДП объявлен в розыск. Его заподозрили в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере).

В июле он был задержан при попытке пересечения границы. В декабре 2022 года в Антикоре заявили, что уголовное дело в отношении Нурлана Масимова передано в суд.

Бывшего начальника ДП региона, его заместителя Сиразидимова и предпринимателя Евкович обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Экс-полицейских подозревают в получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге.

Уголовное дело начинали рассматривать в суде, потом его вернули в прокуратуру, затем оно снова было направлено в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008894-general-mayora-nurlana-masimova-oshtrafovali/