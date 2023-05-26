Нурлан Масимов частично признал вину в суде и объяснил свой побег

Нурлан Масимов. Фото: facebook.com/nurlan.masimov.9883

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области продолжается слушание дела в отношении экс-главы ДП региона Нурлана Масимова, сообщает Sputnik Казахстан.

Вместе с Масимовым на скамье подсудимых оказались его экс-заместитель Дамир Сиразидимов и предприниматель Евгений Евкович. Их всех обвиняют во взятках и хищениях при проведении гозсакупок департаментом полиции.

Как рассказал изданию адвокат экс-главы павлодарской полиции Дмитрий Куряченко, Нурлан Масимов признал вину только по одному обвинению: незаконное пересечение границы. Свой побег экс-начальник полиции оправдал опасениями за скорое задержание.

"Как и прежде, остальные обвинения я и мой подзащитный считаем необоснованными. Он показал, что сам платил за сруб в Алакольском районе, а также за ремонт своего дома.

Кстати, ни один из 69 допрошенных ранее свидетелей обвинения не показал на участие Масимова в хищении государственных средств", - сказал адвокат Масимова.

По словам адвоката, Масимов также опроверг обвинения во взятке в виде генератора и велотренажера.

"Что касается отношений бывшего главного полицейского региона с предпринимателем Евковичем, то его с ним познакомил Дамир Сиразидимов. И об участии его в госзакупках генерал-майор узнал лишь во время досудебного следствия", - добавил Дмитрий Куряченко.

Причем, как отмечает здание, нарушения в госзакупках начались еще с 2016 года, а Масимов пришел на свою должность лишь в ноябре 2019-го.

Дело Нурлана Масимова

В апреле 2022 года сообщалось, что бывший руководитель ДП объявлен в розыск. Его заподозрили в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере).

В июле он был задержан при попытке пересечения границы.

В декабре 2022 года в Антикоре заявили, что уголовное дело в отношении Нурлана Масимова передано в суд. Бывшего начальника ДП региона, его заместителя и предпринимателя обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений. Экс-полицейских подозревают в получении взятки в размере 90,3 млн тенге и хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге.

Уголовное дело начинали рассматривать в суде, потом его вернули в прокуратуру, затем оно снова было направлено в суд.

Позже стало известно, что экс-начальнику ДП Павлодарской области Нурлану Масимову вменяют два административных дела по статье 234-1 КоАП РК "Неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств".

Позже по ним приняли решение в суде и оштрафовали генерала.

А в марте прокурор огласил обвинительный акт, составленный в отношении Нурлана Масимова, его бывшего заместителя, а также павлодарского предпринимателя. В нем были озвучены подробности уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022267-nurlan-masimov-chastichno-priznal-vinu-v-sude-i-obyasnil-svoy-pobeg/