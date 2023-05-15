Почему КНБ не раскрывает детали дела Карима Масимова, объяснили в комитете

Карим Масимов. Фото: knb.gov.kz

Заместитель председателя Комитета нацбезопасности РК Марат Колкобаев в кулуарах мажилиса высказался по делу экс-главы КНБ Карима Масимова, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что казахстанцам обещали рассказать всю правду о январских событиях после суда над Каримом Масимовым.

"Ну как вы думаете? Дело совершенно секретно. Мы разглашать секреты будем? Наверное, нет, полной информации не будет", - заявил в ответ Марат Колкобаев.

Он также не стал комментировать вопрос о том, вступил ли в силу приговор по Кариму Масимову.

"Я не могу комментировать, обращайтесь в суд. Мы занимались досудебным предварительным расследованием. Решение принимает суд, вы его видите", - заявил он.

Дело Карима Масимова

Напомним, после январских событий в прошлом году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую он занимал с 2016 года.

Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене. Наряду с этим были также задержаны его экс-заместители — Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре прошлого года дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. Позже стало известно о том, что Масимов не может претендовать на суд присяжных.

18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ.

При этом, в начале этого года генпрокурор РК Берик Асылов сообщил, что январские события были спланированным заранее действием. На уточняющий вопрос журналистов, можно ли назвать экс-главу КНБ Карима Масимова главным организатором беспорядков, он коротко ответил: "Можно сказать, что да".

В конце апреля в Астане Масимову и его заместителям вынесли приговор. Масимова приговорили к 18 годам колонии, Садыкулова - к 16 годам колонии, Ергожина - к 15 годам лишения свободы.

Их всех лишили званий и госнаград. В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020590-pochemu-knb-ne-raskryvaet-detali-dela-karima-masimova-obyasnili-v-komitete/