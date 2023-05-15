Январские беспорядки: 11 сотрудников КНБ попали под следствие

Январские события в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев на пленарном заседании мажилиса рассказал, что изменилось в Комитете национальной безопасности после январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат мажилиса Марат Башимов. Он поинтересовался, удалось ли очистить ряды органов нацбезопасности от дискредитировавших себя сотрудников и какие меры принимаются ведомством для недопущения в будущем таких ситуаций.

"Вопрос очень важный и очень интересный, потому что на сегодняшний день в КНБ к уголовной ответственности привлекаются 11 сотрудников. Следствие по некоторым делам уже закончено, (сотрудники КНБ - прим. ред.) привлечены к уголовной ответственности. Это то, что касается уголовного преследования", - заявил в ответ Марат Колкобаев.

Наряду с этим, добавил он, Комитетом нацбезопасности сразу же по январским событиям было проведено комплексное служебное расследование, внесены серьезные изменения в приказные требования и в порядок несения службы.

"Законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах РК" вносятся определенные поправки, которые нацелены на то, чтобы воспитывать патриотизм и определенный алгоритм действия каждого должностного лица.

У нас служба большая, на сегодняшний день и военнослужащие есть, и служащие есть, и сотрудники спецгосорганов. У каждого есть определенный алгоритм действий, который он должен выполнять и который должен соответствовать закону", - резюмировал спикер.

Ранее мы рассказывали, как продвигается расследование январских событий.

Напомним, после январских событий президент Касым-Жомарт Токаев заявил о ряде сотрудников департаментов КНБ, которые покинули служебные здания с секретными документами и "не вступили в бой, несмотря на достаточный боевой арсенал".

Замгенпрокурора заявил, что новая статья в УК РК предусматривает за подобное до 10-ти лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020549-yanvarskie-besporyadki-11-sotrudnikov-knb-popali-pod-sledstvie/