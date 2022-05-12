Дело Биртанова: суд назначил дату главного судебного разбирательства

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Скриншот: NUR.KZ

В Нур-Султане сегодня продолжилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и экс-вице-министра Олжаса Абишева. Судья принял решение не возвращать дело повторно в прокуратуру, как этого требовали адвокаты, передает корреспондент NUR.KZ.

Суд по делу Биртанова и Абишева постановил: в удовлетворении ходатайства адвокатов и защитников о возвращении дела прокурору, закрытии дела и изменении меры пресечения отказать.

Судья заявил о назначении главного судебного разбирательства – оно состоится 26 мая в 10:00.

Напомним, ранее суд решил не назначать главное судебное разбирательство по делу Биртанова и Абишева и вернул дело в прокуратуру для исправления нарушений.

Вчера состоялся первый день предварительного слушанья – Биртанов и Абишев заявили, что прокуратура не исправила нарушений и передала дело суду в прежнем виде.

Адвокаты и подозреваемые просили не назначать главное судебное разбирательство и повторно вернуть дело в прокуратуру, чтобы нарушения в итоге исправили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968998-delo-birtanova-sud-naznachil-glavnoe-sudebnoe-razbiratelstvo/