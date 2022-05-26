Биртанов прибыл к зданию суда, где пройдет главное слушание по его делу (фото, видео)

Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов приехал к зданию суда в Нур-Султане, где сегодня начнется главное слушание по его делу. К зданию суда прибыл и экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, передает корреспондент NUR.KZ.

Судебное заседание начнется в 10:00.

Журналистам удалось немного пообщаться с экс-министром.

"Настроение хорошее, мои адвокаты просто посоветовали до завершения заседания никаких комментариев не давать, поэтому воздержусь. Настрой хороший, боевой, будем бороться, все услышите на заседании. По завершению будем давать комментарий. Подготовка на сто процентов", - поделился с прессой Биртанов.

Экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев перед началом суда сообщил, что это первый в его жизни судебный процесс, поэтому дать каких-либо прогнозов по его итогу он не может.

Напомним, бывшего главу Минздрава Елжана Биртанова задержали в октябре 2020 года.

Против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, позже обвинение было переквалифицировано в "злоупотребление должностными полномочиями".

Елжан Биртанов перед зданием суда. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В ноябре 2020 года суд санкционировал Биртанову меру пресечения в виде домашнего ареста - за все время следствия домашний арест экс-министру продлевали больше восьми раз.

Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Сам Биртанов все обвинения в свой адрес отрицал. Экс-министр заявлял, что "с нетерпением ждет" главного судебного разбирательства.

Тем не менее в конце января его адвокаты ходатайствовали о возвращении дела в прокуратуру из-за различных нарушений норм УПК. Тогда суд согласился с адвокатами и дело было возвращено.

В мае адвокаты экс-министра вновь попросили вернуть дело в прокуратуру, однако в этот раз суд отказался удовлетворять ходатайство и назначил главное слушание по делу на 26 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971082-birtanov-pribyl-k-zdaniyu-suda-gde-proydet-glavnoe-razbiratelstvo-po-ego-delu-foto/