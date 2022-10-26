"Нет никакого преступления": Биртанов и Абишев выступили с последним словом в суде

Елжан Биртанов и Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов и экс-вице-министр Олжас Абишев сказали свое последнее слово в суде. Оба заявили, что считают себя невиновными, а обвинения - надуманными и недоказанными, передает корреспондент NUR.KZ.

Экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, говоря о проекте создания цифровой платформы здравоохранения, заявил, что цифровизация мешала "медицинской мафии".

"Цифровизация стала костью в горле медицинской мафии, ее преступные доходы резко упали, перекрылись каналы контрабанды, ответ от "фарммафии" не заставил себя долго ждать – и вот мы с Биртановым на скамье подсудимых. Мы боролись с коррупцией, и за это Генпрокуратура и АФМ решили нас наказать.

(…) Я не виновен в том, в чем меня обвиняют. Я прошу оправдать меня за отсутствием в моих действиях состава преступления", — заявил Абишев.

Елжан Биртанов на суде рассказал, что прошедшие 2 года домашнего ареста тяжело ему дались.

"С момента ареста, с первых дней, когда ты чувствуешь, что кто-то перед все страной обваливает тебя в грязи, все, что ты делал, вроде как растворяется в прах… 30 лет, отданных здравоохранению, вдруг исчезают, а тебя превращают в коррупционера, врага народа. Это было тяжело", — сказал он.

Экс-министр заявил, что считает себя невиновным – на суде, по его мнению, стало очевидно, что никакого преступления не было.

"Хочу сказать, что во время судебного следствия, оно шло нервно, напряженно, но мы пришли к финалу – каждая сторона могла высказаться. Мы изучили все материалы дела, услышали свидетелей, доводы обвинения, и убедились, что гособвинение не смогло доказать и обосновать якобы совершенное мною и Олжасом Абишевым преступление. Они раскрыли нам полную картину, и в ней мы не увидели преступления.

Помимо этого, мы увидели множество нарушений закона и УПК, так быть не должно в нашей стране. Следствие должно быть объективным, а мы увидели предвзятость во всем, начиная с возбуждения дела, когда подлог шел во всем, давление на свидетелей, обвиняемых, пытки, подтасовка экспертиз, интерпретация неправильная законов, шантаж руководства Минздрава. Все доказательства собраны с грубейшим нарушением закона, так не должно быть.

Мы выслушали независимых экспертов, профессионалов – они все подтвердили, что экспертизы, на которые опиралось следствие, они непрофессиональны, необъективны и предвзяты.

Несмотря на явные провалы обвинения, наша сторона представила вам массу фактов, доказательств, которые дают объективную характеристику этих событий. Мы все видим, что нет никакого преступления", — заявил Биртанов.

Напомним, бывшего главу Минздрава Елжана Биртанова задержали в октябре 2020 года. Против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, позже обвинение было переквалифицировано в "злоупотребление должностными полномочиями".

В ноябре 2020 года суд санкционировал Биртанову меру пресечения в виде домашнего ареста – за все время следствия домашний арест экс-министру продлевали больше восьми раз.

Сам Биртанов все обвинения в свой адрес отрицал. Экс-министр заявлял, что "с нетерпением ждет" главного судебного разбирательства. В мае адвокаты экс-министра попросили вернуть дело в прокуратуру, однако суд отказался удовлетворять ходатайство и назначил главное слушание по делу на 26 мая. Перед началом главного слушания журналисты успели задать Биртанову пару вопросов.

Экс-вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева задержали в мае 2020 года. В Антикоре сообщали, что его подозревают в хищении бюджетных средств.

Абишев занимал должность вице-министра здравоохранения больше двух лет. Он занимался в Минздраве вопросами цифровизации и информационной безопасности.

Ранее мы подробно рассказывали суть обвинения в адрес Биртанова и Абишева.

Отметим, что в ходе судебного процесса экс-министр здравоохранения заявлял, что на него оказывалось давление с требованием признать вину. Кроме того, бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев говорил о моральном и физическом давлении на него во время следствия.

На предыдущем заседании суда обвинение запросило для Биртанова 6 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности, а для Абишева - 5 лет колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994325-net-nikakogo-prestupleniya-birtanov-i-abishev-vystupili-s-poslednim-slovom-v-sude/