Биртанов: На меня оказывали давление – если я признаю вину, дадут мягкое наказание

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Кадр из видео: NUR.KZ

Экс-глава Минздрава Елжан Биртанов после оглашения обвинения заявил, что ему непонятно, в каком преступном умысле его обвиняют. По его словам, на него оказывалось давление с требованием признать вину, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в суде Нур-Султана прокурор зачитал обвинение в адрес Елжана Биртанова.

По мнению обвинителей, экс-министр скрыл факт того, что внедряемая платформа по информатизации системы здравоохранения за 17,8 млн долларов не работает, чтобы не нести ответственность за срыв госпрограммы и неосвоение бюджета и "создать имидж эффективного госслужащего".

Также, по мнению обвинения, Биртанов без необходимости летал бортом санавиации из Жамбылской области в Нур-Султан.

В ответ на обвинения Биртанов заявил, что так и не понял, в чем заключался его преступный умысел.

«Счета всех моих родственников обыскивали»

«Никаких незаконных личных материальных преимуществ и ценностей в результате работы за весь период в Минздраве следствие не выявило. То есть никаких личных ценностей ни я, ни Абишев для себя не получили.

Искали, я знаю. Во все посольства направлялись запросы, все банковские счета всех моих родственников обыскивали, проверялись. (…)

Важно услышать сущность этого обвинения - Биртанов ничего не украл, он совершил преступление, потому что он хотел казаться эффективным госслужащим. Получается, это преступное намерение?» - заявил Биртанов.

Касательно риска неосвоения бюджета, которое приводится как мотив, экс-министр добавил, что не видит логики в том, чтобы идти на уголовное преступление во избежание административного – за неосвоение бюджета по платформе ему бы грозил лишь выговор.

«Оказывалось давление, чтобы я признал вину»

Также Биртанов заявил, что ему обещали «пришить дело», если он не возьмет на себя вину.

«Весной 2021 года на меня оказывалось давление, я об этом заявлял. Чтобы я признал вину по платформе, халатность. Если я признаю – мне дадут халатность, мягкое наказание, а если не признаешь, мы тебе дело по санавиации пришьем. Вот так мне было сказано.

Естественно, я не признаю никакого коррупционного правонарушения никогда. И вот оно появилось. Ну, ребята, вы бы как-то с умом подошли бы к этому делу», - заявил экс-министр.

Борт санавиации

Касательно использования борта санавиации, Биртанов заявил, что во время командировки он должен был вернуться из Жамбылской области в Нур-Султан правительственным бортом – однако, когда обнаружил у себя симптомы COVID-19, полетел санавиацией, чтобы никого не заразить.

«Борты, на которых правительство летает, гораздо комфортнее и удобнее, чем борты санавиации. Какой мне смысл вместо одного борта вылетать другим в одно время, вместо комфортабельного боинга? Я должен был на чем возвращаться, если я врач, и я знаю – у меня есть симптомы, все признаки (коронавируса - прим.ред.), и я должен вернуться - у меня приказ?

Это транспорт санитарный, где персонал вплоть до пилотов были в защитных костюмах. Чтобы разобраться, есть у меня COVID-19 или нет, я по прилету в аэропорту сдал ПЦР-тест, на работе сдал, потом утром позвонили, сказали: "Все-таки у вас положительный". В чем был мой замысел?» - ответил на обвинение Биртанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975449-birtanov-na-menya-okazyvali-davlenie-esli-ya-priznayu-vinu-dadut-myagkoe-nakazanie/