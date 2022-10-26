"Мне очень жаль": Биртанов обратился из зала суда к своим бывшим коллегам

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Скриншот: NUR.KZ

Елжан Биртанов сегодня выступил в суде с последним словом – экс-министр выразил сожаление в адрес Олжаса Абишева, который подвергся заключению из-за общей с ним работы, а также заявил о ряде коллег, которые были "изгнаны" из системы здравоохранения, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде Биртанов обратился ко всем своим коллегам, заявив, что для него было честью работать с ними во главе казахстанского здравоохранения.

"Хотел бы начать с Олжаса Амангельдиевича (Абишева – прим. ред.): мне глубоко жаль, что, работая со мной, поверив в цели и задачи, которые я ставил перед вами, командой, отраслью, вы пошли, отбросили свои сомнения и страхи, в итоге подверглись изгнанию, гонениям, репрессиям и даже заключению.

Олжас Амангельдиевич – это человек с блестящим образованием, острым умом, знаниями, опытом, а главное – честью и достоинством.

Берик Шарип – профессионал, работал, приходил ко мне: "Елжан Амантаевич, опасно". Я говорил: "Работаем, ситуация сложная". И многие другие в суде выступали коллеги – Людмила Бюрабекова, Арнур Нуртаев, Дамир Кобжасаров.

Мне повезло, что я работал с такими людьми. Мне жаль, что вы подверглись гонениям – некоторые даже покинули страну. Это люди с блестящим образованием, дошли с низов.

Я надеюсь, что у вас, коллеги, не возникнет разочарования в своей профессии, в целях и в своей стране. Мне жаль, что так получилось, но не делайте из этого скоропалительных выводов: я уверен, что вы продолжите работать на благо медицины. Кто, если не вы? Я говорил вам, и сейчас говорю: кто, если не вы?", — заявил Биртанов.

Отметим, что также сегодня в своем последнем слове в суде Олжас Абишев заявил, что платформа здравоохранения, которую он внедрял вместе с Биртановым, помешала "медицинской мафии" в Казахстане, поэтому они оба оказались на скамье подсудимых.

Напомним, Елжана Биртанова задержали в октябре 2020 года по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Позже обвинение было переквалифицировано в "злоупотребление должностными полномочиями".

Экс-вице-министр здравоохранения Олжас Абишев был задержан в мае 2020 года. Его заподозрили в хищении бюджетных средств.

На предыдущем заседании обвинение запросило для Биртанова 6 лет колонии, а для Абишева - 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1994329-mne-ochen-zhal-birtanov-obratilsya-iz-zala-suda-k-svoim-byvshim-kollegam/