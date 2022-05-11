Дело Биртанова: адвокаты экс-министра просят второй раз вернуть дело в прокуратуру

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Кадр из видео: NUR.KZ

В Нур-Султане сегодня началось предварительное слушание по уголовному делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и экс-вице-министра Олжаса Абишева – адвокаты подозреваемых попросили вернуть дело в прокуратуру во второй раз, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил на суде бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, возврат уголовного дела в прокуратуру не дал результатов.

"Прокуратура направила обратно в суд те же материалы, не устранив никакие нарушения", – заявил подозреваемый.

Слова экс-вице-министра поддержали и защитники Биртанова – адвокаты ходатайствуют о повторном возврате дела в прокуратуру.

Экс-министр Биртанов также возмутился работой органов.

"Мной и моими защитниками в соответствии с законом были получены документы путем запросов в различные госорганы о том, что компания Ericsson Nikola Tesla не считает, что они не выполнили свои обязательства и имеют доказательства, в том числе технические документы.

Я и мои защитники просили следствие неоднократно приобщить эти документы, поскольку они говорят о правде, они демонстрируют мою невиновность.

Мы говорим следствию: "Переведите эти документы на язык судопроизводства, допросите этих людей, разберитесь все-таки". (…) Суд принял решение исправить эти нарушения, и что мы опять видим?

Проходит месяц, и дело возвращается, и опять попытка начать главное судебное разбирательство, когда в материалах дела отсутствуют важнейшие для доказательства истины документы", – заявил Биртанов.

Прокуроры в свою очередь предложили все же назначить главное судебное разбирательство без возврата дела и выяснить на этом процессе все обстоятельства.

Слушание продлилось весь день, однако времени закончить его сегодня не хватило – судья заявил, что удаляется в совещательную комнату и озвучит свое решение по поступившим ходатайствам завтра в 15:00.

Напомним, что ранее суд постановил вернуть уголовное дело Биртанова и Абишева в прокуратуру, потому что нашел в нем нарушения норм УПК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968851-delo-birtanova-advokaty-eks-ministra-prosyat-vtoroy-raz-vernut-delo-v-prokuraturu/