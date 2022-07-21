"Сажали в камеру к убийцам, чтобы признал вину": экс-заместитель Биртанова сделал заявление на суде

Олжас Абишев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В Нур-Султане продолжается судебное разбирательство по делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и экс-вице-министра Олжаса Абишева – последний заявил о моральном и физическом давлении на него во время следствия, передает корреспондент NUR.KZ.

Бывший замминистра здравоохранения Олжас Абишев заявил, что уже несколько раз подавал обращения об угрозах ему и членам его семьи, а также о применении морального и физического давления со стороны сотрудников Агентства по финмониторингу (АФМ).

По его словам, поскольку Генпрокуратура оставляет его заявления без рассмотрения, а АФМ отвечает, что подобных нарушений не было выявлено, Абишев решил озвучить свое обращение в суде.

"Сотрудником АФМ Кенес А.К. в здании АФМ в августе 2020 года в адрес меня неоднократно было предпринято моральное и физическое давление.

Он приходил в следственный изолятор и в кабинете заместителя этого заведения 3 часа оказывал на меня физическое и моральное давление. (…) Он угрожал мне 12 годами лишения свободы, если я не скажу то, что они хотят. Говорил, что жизнь, моя и родных, зависит от меня – не только меня, но и моих родных посадят. (…)

Три часа он меня шантажировал, если я признаю свою вину, выйду сейчас же – через час выйду под домашний арест", – сообщил Абишев.

Судья Ибрагим Алькенов спросил у Абишева, какое заявленное им физическое давление на него оказывалось.

"Физическое давление – Кенесом А.К. было дано поручение сотрудникам ДУИС о создании дискомфортных условий в стенах следственного изолятора в течение 3 месяцев, что и было сделано.

Были попытки подкинуть мне наркотики в мой матрас, подкинуть симкарту, то есть запрещенные вещи, чтобы усилить обвинение со стороны АФМ и Генпрокуратуры.

Каждую неделю из камеры в камеру меняли мое местонахождение, подсаживая меня к убийцам, к наркоманам, к тем, кто совершил тяжкие преступления, чтобы через них по поручению сотрудников ДУИС сказать мне, что, если я не признаю свою вину, дальше будет еще хуже.

Все это в моем заявлении имеется – прокурор на все мои заявления "промолчал", а АФМ ответило, что никаких нарушений нет", – сообщил Абишев.

Судья заявил, что в качестве проверяющего органа по обращениям указан департамент собственной безопасности АФМ и департамент Антикоррупционной службы.

Он уточнил у Абишева, вызывали ли его в эти органы для дачи пояснений по заявлению.

"По моим обращениям об угрозах никто мне не звонил, не вызывал, не спрашивал. Просто делали отписку – написано, что не выявлено никаких нарушений", – сообщил Абишев.

Напомним, ранее Биртанов также заявлял, что на него оказывали давление – в случае признания вины ему обещали мягкое наказание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979547-sazhali-v-kameru-k-ubiytsam-chtoby-priznal-vinu-eks-zamestitel-birtanova-sdelal-zayavlenie-na-sude/