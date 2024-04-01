Вертолет прислали за казахстанкой, родившей двойняшек в отрезанном от мира селе

Жительница поселка Нура Иргизского района Актюбинской области, отрезанного от центра из-за паводка, родила двойняшек, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на странице Министерства здравоохранения в Instagram, роды у сельчанки начались преждевременно - на 36-й неделе.

При этом поселок, где живет роженица, расположен в 90 км от районного центра. Дорога в село остается закрытой из-за подтопления талыми водами.

Бригада в составе акушер-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, направленная облздравом на помощь родительнице, проехать до пункта назначения не смогла, пояснили в Минздраве.

"Сельским медикам ничего не оставалось, как самим взяться за принятие родов. Роженицу доставили во врачебную амбулаторию и в присутствии врача общей практики и медсестры прошли благополучные роды, на свет появились две девочки весом 2800 и 3050 граммов.

Состояние матери и новорожденных в данное время не вызывает опасений, они обеспечены необходимой медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Позже вертолет Минобороны транспортировал родильницу и малышей в районный центр для дальнейшего наблюдения

Паводки в Казахстане

На прошлой неделе в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. За несколько дней до этого аэропорт Актобе временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов из-за подтопления талыми водами.

Позже первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.

Сообщалось также, что на контроле Республиканского штаба находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Добавим, что в субботу Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами.

Также президент поручил правительству создать республиканский оперативный штаб и оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба.

Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.

Также вчера после совещания с президентом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что виновные должностные лица будут наказаны, а также пообещал, что весь ущерб от паводков будет возмещен пострадавшим.