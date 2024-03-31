Тракторист застрял в реке из-за сильного потока воды в области Абай

В области Абай в Аягозском районе спасатели и полицейские вызволили тракториста, который застрял посреди реки из-за большого потока воды, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Аягозском районе области Абай 47-летний мужчина на тракторе решил переправиться через реку Баканас неподалеку от села Мадениет, однако застрял посреди реки из-за большого потока воды.

Совместными усилиями полицейским и спасателям удалось найти и доставить мужчину на берег. 47-летний местный житель поблагодарил своих спасителей, говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Спасенный мужчина (в центре). Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Паводки в Казахстане

Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. За несколько дней до этого аэропорт Актобе временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов из-за подтопления талыми водами.

Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.

27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сложная паводковая ситуация также была в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Между тем на контроле Республиканского штаба, как сообщалось вчера, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.