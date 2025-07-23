Нападения на медиков в Казахстане: министерствам поручено за 10 дней разработать поправки в законы
Опубликовано:
Премьер Олжас Бектенов провел совещание по усилению защиты медработников в Казахстане, поручив разработать поправки в законы за 10 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.
Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений президента по усилению защиты медицинских работников и повышению безопасности в учреждениях здравоохранения.
В совещании приняли участие заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, министры здравоохранения Акмарал Альназарова, внутренних дел Ержан Саденов и вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.
По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.
По словам министра Акмарал Альназаровой, начата подготовка ряда законодательных поправок, предусматривающих приравнивание нападений на медиков к посягательствам на сотрудников правоохранительных органов, а также внедрение смарт-видеожетонов, комплексных систем охраны в больницах и размещение круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях.
Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности медработников.
"Необходимо обеспечить исполнение поручения главы государства. Подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами.
В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, внутренних дел, юстиции в десятидневный срок разработать и внести законодательные поправки по уголовному наказанию за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей", - отметил премьер-министр.
Сейчас, по информации министра внутренних дел, в приемных покоях больниц и перинатальных центров выставлены круглосуточные посты полиции. Всего взято под охрану 115 объектов здравоохранения.
Также в целях оперативного реагирования на инциденты маршруты патрулирования приближены к указанным учреждениям. На данный момент отдельные меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях уже предприняты.
Кроме того, дополнительно поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов ужесточить наказание за нападение на медиков.
Отметим, ранее депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что в Казахстане уже трижды предлагали ужесточить наказание за нападение на медработников, но результата пока не удалось достичь.
Напомним, на прошлой неделе хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Позже стало известно, какие он получил травмы.
В тот же день в Казахстане было совершено еще одно нападение на врача - на этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде.
В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали, а потом арестовали.
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины. Туда он поступил 18 июля.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2268060-napadeniya-na-medikov-v-kazahstane-premer-poruchil-ministerstvam-razrabotat-popravki-v-zakony-za-10-dney/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах