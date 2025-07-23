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    Здоровье

      Нападения на медиков в Казахстане: министерствам поручено за 10 дней разработать поправки в законы

      Опубликовано:

      Врач
      Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

      Премьер Олжас Бектенов провел совещание по усилению защиты медработников в Казахстане, поручив разработать поправки в законы за 10 дней, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.

      Как сообщается на официальном сайте премьер-министра РК, Олжас Бектенов провел совещание о ходе исполнения поручений президента по усилению защиты медицинских работников и повышению безопасности в учреждениях здравоохранения.

      В совещании приняли участие заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, министры здравоохранения Акмарал Альназарова, внутренних дел Ержан Саденов и вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.

      По данным Министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 170 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медсестер и других работников здравоохранения.

      По словам министра Акмарал Альназаровой, начата подготовка ряда законодательных поправок, предусматривающих приравнивание нападений на медиков к посягательствам на сотрудников правоохранительных органов, а также внедрение смарт-видеожетонов, комплексных систем охраны в больницах и размещение круглосуточных полицейских постов в приемных отделениях. 

      Олжас Бектенов акцентировал внимание на важности обеспечения безопасности медработников.

      "Необходимо обеспечить исполнение поручения главы государства. Подобные инциденты с нападением на медиков должны решительно пресекаться правовыми методами.

      В этой связи поручаю министерствам здравоохранения, внутренних дел, юстиции в десятидневный срок разработать и внести законодательные поправки по уголовному наказанию за применение насилия в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей", - отметил премьер-министр.

      Сейчас, по информации министра внутренних дел, в приемных покоях больниц и перинатальных центров выставлены круглосуточные посты полиции. Всего взято под охрану 115 объектов здравоохранения.

      Также в целях оперативного реагирования на инциденты маршруты патрулирования приближены к указанным учреждениям. На данный момент отдельные меры по обеспечению безопасности в медицинских учреждениях уже предприняты.

      Кроме того, дополнительно поручено усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения.

      Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов ужесточить наказание за нападение на медиков.

      Отметим, ранее депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что в Казахстане уже трижды предлагали ужесточить наказание за нападение на медработников, но результата пока не удалось достичь.

      Напомним, на прошлой неделе хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Позже стало известно, какие он получил травмы.

      В тот же день в Казахстане было совершено еще одно нападение на врача - на этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде.

      В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали, а потом арестовали.

      Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины. Туда он поступил 18 июля.

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