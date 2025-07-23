Токаев поддержал идею ужесточить наказание за нападение на медиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов ужесточить наказание за нападение на медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Руслана Желдибая.

Сообщается, что Токаев поддерживает предложения депутатов парламента, медицинской общественности и активных граждан о внесении изменений в национальное законодательство с целью ужесточения наказания за нападения с применением физической силы и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

Подобного рода инциденты, наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами в соответствии с принципом "Закон и Порядок".

Президент поручил правительству разработать соответствующие поправки в законодательство, которые будут переданы в парламент для обсуждения с участием представителей гражданского общества.

Отметим, ранее депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что в Казахстане уже трижды предлагали ужесточить наказание за нападение на медработников, но результата пока не удалось достичь.

Напомним, на прошлой неделе хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию. Позже стало известно, какие он получил травмы.

В тот же день в Казахстане было совершено еще одно нападение на врача - на этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде.

В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали, а потом арестовали.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставят в Национальный координационный центр экстренной медицины. Туда он поступил 18 июля.

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