"Пришел с супругой и выломал дверь": еще одно нападение на врача совершено в Казахстане
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Еще одно нападение на врача совершено в Казахстане. На этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По данным ДП Карагандинской области, установлено, что 42-летний мужчина пришел в клинику вместе с супругой.
"Спустя некоторое время он по неустановленной причине выломал дверь служебного помещения и нанес телесные повреждения медицинскому работнику.
Подозреваемый был доставлен в психоневрологический центр, где находится под наблюдением врачей. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По факту применения насилия в отношении врача частного медицинского учреждения полицией возбуждено уголовное дело.
Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.
Также сегодня в стенах Костанайской областной больницы произошло ЧП - хирург подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.
Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.
В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летний подозреваемый задержан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266194-prishel-s-suprugoy-i-vylomal-dver-eshche-odno-napadenie-na-vracha-soversheno-v-kazahstane/
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