"Пришел с супругой и выломал дверь": еще одно нападение на врача совершено в Казахстане

Еще одно нападение на врача совершено в Казахстане. На этот раз пострадала сотрудница частного медицинского учреждения в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным ДП Карагандинской области, установлено, что 42-летний мужчина пришел в клинику вместе с супругой.

"Спустя некоторое время он по неустановленной причине выломал дверь служебного помещения и нанес телесные повреждения медицинскому работнику.

Подозреваемый был доставлен в психоневрологический центр, где находится под наблюдением врачей. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту применения насилия в отношении врача частного медицинского учреждения полицией возбуждено уголовное дело.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.

Также сегодня в стенах Костанайской областной больницы произошло ЧП - хирург подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.

Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что начато досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летний подозреваемый задержан.

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